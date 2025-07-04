В Україні є свій Китай: де його знайти

Назва "Китай" має кілька захопливих версій походження

У серці Ізмаїльського району Одеської області розкинулось одне з найвідоміших і мальовничих заплавних озер Придунав'я — озеро Китай. Відокремлене від Дунаю дамбою, ця водойма є надзвичайно важливою частиною місцевої екосистеми — вона слугує джерелом зрошення для сільськогосподарських угідь і прихистком для численних видів флори та фауни.

"Телеграф" розповідає детально про це місце.

Географія

Озеро Китай має витягнуту форму — з півночі на південь його довжина сягає 24 км, а загальна площа становить близько 60 км². Ширина коливається від 3 до 3,7 км, а глибина у північній частині сягає 5 метрів. У літні місяці вода прогрівається до +27°C, взимку ж озеро замерзає. Завдяки помірному рівню мінералізації озерна вода має особливі фізико-хімічні властивості.

Рельєф берегів різноманітний: від крутих урвищ до спокійних піщаних пляжів. Озеро умовно поділяється на північну та південну частини, які з'єднані протокою завширшки 600 метрів. Через неї пролягає міст, що дозволяє зручно подорожувати між берегами.

Розташування озера Китай на мапі

Звідки пішла назва

Походження назви "Китай" має кілька цікавих версій. За однією з них, кочівники, натрапивши на червонуваті береги озера, порівняли їх із китайськими землями, де подібна глина є звичною. Інша гіпотеза пов'язує назву з племенами хитаї (або китаї), які в давнину селилися на цих територіях і дали водоймі своє ім'я.

Озеро Китай на Одещині

Що цікавого на водоймі

Озеро Китай — це справжній рай для рибалок. Тут водяться щука, окунь, сом, лящ, а також штучно розводяться карась, білий амур і товстолоб. Любителі спокійного відпочинку можуть насолоджуватися тишею природи з вудкою в руках або провести день на пляжах південного узбережжя, де є зручні місця для купання та пікніків.

Озеро Китай на Одещині

Поруч із озером розташовані історичні локації, зокрема знаменита Ізмаїльська фортеця — один із головних туристичних об'єктів регіону. У селах неподалік (Старі Трояни, Фурманівка, Червоний Яр) можна познайомитися з традиціями Південної Бессарабії, скуштувати місцеву кухню та відчути справжню українську гостинність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Харківській області знаходиться унікальна водойма, відома серед місцевих як Солоне озеро. Її пейзажі нагадують морські узбережжя, а походження пов'язане з незвичайною історією — утворенням після буріння нафтогазової свердловини.