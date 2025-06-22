В Україні є ціле село по "набиванню кабін": де його знайти

На карту нанесли й інші популярні фрази з мема

Популярний та абсурдний інтернет-мем "Кабіну навалю" вийшов за межі пабліків і дістався Google Maps. У селі Брусівка Кіровоградської області, про яке йшлося у самому мемі, зробили кумедні мітки.

Якщо наблизити Брусівку на гугл-карті, можна помітити, що там з’явилися такі місця у селі як "Блок-пост ненабитих кабін", "Перебиття набитих кабін" тощо. Відповідне жартівливе відео було опубліковане на просторах TikTok.

Ймовірно, таким чином вирішив пожартувати хтось із користувачів мережі.

На самій гугл-карті справді є подібні мітки. Крім того, іншими фразами з передачі, що запам’ятовуються, відзначено ще ряд місць.

Брусівка на карті

Зазначимо, що фраза "Приїду в Брусівку, отаку кабіну навалю" пролунала у 2019 році в ефірі програми "Стосується шкірного/Родина Мауглі". Один з учасників емоційно вигукнув її іншій гості програми. Втім, під час цього випуску слово "кабіна" прозвучало чимало разів.

Тоді фразу рознесли інтернетом як новий мем. У соціальній мережі TikTok навіть за шість років можна зустріти відео, зняті вже іншими людьми під цей звук.

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