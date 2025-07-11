В Украине есть настоящий "Песец": где этот населенный пункт на карте и что о нем известно

Первые официальные письменные упоминания о селе датируются 1430 годом

В Хмельницкой области среди подольских холмов расположена деревня с необычным названием — Песец. Несмотря на небольшие размеры, село имеет интересную историю, охватывающую более 590 лет.

"Телеграф" рассказывает подробно об этом месте.

По рассказам, село возникло еще во времена князя Даниила Галицкого, якобы на месте его охотничьих угодий.

Исторические события

Первое документальное упоминание о Песце датируется 1430 годом. Крестьяне участвовали в восстании Хмельницкого, пережили крепостное право, голод, раскулачивание и репрессии. Во времена Российской империи село принадлежало нескольким генералам и баронам. Здесь работали спиртовой завод и школа, а в 1845 году произошел открытый конфликт крестьян с помещиком.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в наши дни

Песец, как и многие другие деревни Подолья, сильно пострадал во время Голодомора. По официальным данным, в 1932-33 годах здесь умерли по меньшей мере 57 жителей, правда, имена удалось установить только 48.

Село помнит и свои освободительные бои. В 1920 году здесь войско УНР нанесло поражение большевикам. А в июне 2023 года местный приход впервые официально перешел от Московского патриархата в ПЦУ — и в храме прозвучала молитва на украинском языке.

Настоящее время

Стела в Песце

В настоящее время в Песце проживает около 866 человек, работает агропредприятие, есть школа, амбулатория, дом культуры.

Школа в Песце

Ранее "Телеграф" сообщал, что на территории Украины находится много уникальных мест с достаточно необычными названиями, среди которых — село Олег в Одесской области.