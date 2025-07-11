Ветеран про підозру Шабуніну: це важливий сигнал усім – не можна паразитувати на ЗСУ

Сталкер вважає неправильним, що Шабунін їздив на "гуманітарному" джипі по Києву, коли міг би допомагати військовим

Підозра голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну — є сигналом про те, що паразитування на ЗСУ не залишиться без покарання. Про це заявив ветеран російсько-української війни Олексій Сталкер, коментуючи вручення сьогодні голові ЦПК Віталію Шабуніну підозри про кримінальне правопорушення.

"Підозра Шабуніну – важливий сигнал усім із тилового батальйону "Невидимка": не можна паразитувати на ЗСУ. Два світи. В одному воїни захищають країну, в іншому – шахраї мімікрують під захисників, порушуючи закон і підриваючи віру в ЗСУ", – написав "Сталкер".

Ветеран нагадав, що Шабунін формально обіймав посаду у 207 батальйоні ТрО, але у своїй частині не зʼявлявся. При цьому, за словами Сталкера, він отримував і грошове забезпечення, і щомісячну додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень. Увесь цей час активіст був прикомандирований до НАЗК, хоча регулярно відвідував київські ресторани, зазначив він.

Окрім того, за словами Сталкера, активіст тривалий час користувався автомобілем Nissan Pathfinder, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для військової частини А7376. Автівка до підрозділу не потрапила, натомість — залишилася в особистому користуванні активіста.

"Хлопці по копійці збирають донати на автівки. А цей катається по Києву на джипі, який міг би врятувати не одне життя пацанам, і тягне "бойові" з бюджету, – написав Сталкер.

За словами ветерана, справа тягнеться роками, а правоохоронні органи, зокрема НАБУ, неодноразово намагались її закрити. Проте нещодавно слідчий суддя ВАКС скасував чергову постанову про закриття провадження, що й відкрило шлях до вручення підозри.

"Таким чином, суд вкотре не дозволив НАБУ відмазати від криміналу шахрая. Наступним логічним кроком мала стати підозра "антикорупціонеру". Сьогодні це відбулося", – наголосив він.

У підсумку Сталкер зазначив, що підозра убезпечила Віталія Шабуніна.

"Підозра врятувала Шабуніна від того, щоб хтось з наших не вручив йому підозру "по зубах". Ми всі бачимо скільки такої нечисті розвелося. І якщо зараз її не почистити по закону, хлопці приїдуть почистять по справедливості", – підсумував він.

Як повідомлялося сьогодні, ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні.