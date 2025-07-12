Колишнього політв'язня забрав ТЦК відразу після повернення в Україну: в ОК "Південь" пояснили ситуацію

Військові просять не поширювати неперевірену інформацію

Політв'язня Андрія Коломійця, який після 10 років ув'язнення в Росії повернувся до України, після перетину кордону відразу доставили до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, заявили правозахисники. Військові зі свого боку запевнили, що у Коломійця просто взяли необхідні дані, оскільки згідно із законодавством, він має відстрочку, як людина, що повернулася з російського полону.

Першою про ситуацію написала голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. За її словами, щойно чоловік перетнув кордон, його доставили до ТЦК. Скрипник додала, що усі документи про те, що він не підлягає мобілізації, були в Коломійця із собою.

Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова у коментарі ТСН повідомила, що Коломійця ніхто не затримував: його привезли до ТЦК, перевірили необхідні документи, внесли до електронного реєстру та відпустили. Про те ж саме написала пресслужба оперативного командування "Південь".

"У звʼязку з поширенням інформації про нібито затримання представниками ТЦК та СП колишнього політичного вʼязня Андрія Коломійця повідомляємо наступне: по прибуттю в Україну громадянин Коломієць Андрій був запрошений до Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області з метою внесення необхідних даних до електронної системи обліку. Наголошуємо, що під час візиту жодного примусу чи тиску на Коломійця Андрія не здійснювалося. Усі дії відбувалися виключно в рамках чинного законодавства. Після завершення всіх необхідних процедур громадянин Андрій Коломієць продовжив свою поїздку", – сказано у повідомленні.

В ОК "Південь" додали, що Коломієць, як особа, позбавлена свободи внаслідок російської агресії проти України, має право на відстрочку від мобілізації до Збройних сил України. Мобілізуватися до лав української армії він може тільки за власним бажанням. Тому в ОК "Південь" просять не поширювати неперевірену інформацію.

Зазначимо, що в Україну 11 липня повернувся політв'язень Андрій Коломієць, якого російський "суд" засудив до 10 років ув'язнення. Коломійця затримали у 2015 році під час поїздки до Кабардино-Балкарії та сфабрикували проти нього звинувачення у нібито спробі вбивства двох екс-"беркутовців". В липні 2025 року термін "покарання" завершився, тому росіяни відразу ж депортували українця до Грузії. Вже звідти він зміг повернутися до України.

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