Журналіста Богдана Буткевича звільнили з ГУР та примусово мобілізували після критики Безуглої – дружина

За її словами, колишні колеги Буткевича не приховують, що це було зроблено, оскільки була "пряма вказівка Банкової"

Українського телеведучого та журналіста Богдана Буткевича примусово мобілізували, звільнивши перед цим з Головного управління розвідки Міноборони України та попри обмеження за станом здоров'я повернувши йому статус військовозобов'язаного. Перед цим Буткевич активно критикував "позафракційну" народну депутатку Мар'яну Безуглу.

Про це написала дружина Буткевича, Марина Данилюк-Ярмолаєва. За її словами, останні роки Буткевич позаштатно виконував деякі проєкти для ГУР МО – причому дуже успішно та "на території ворога" Зараз його головному проєкту, скоріше за все, настане кінець.

Буткевич, за словами його дружини, сам прийняв рішення про таку співпрацю. Ухилятися від військової служби він не планував, але Буткевич має кілька хвороб очей, які обмежують його придатність до "класичної" військової служби. Саме тому під час проходження ВЛК він не прийняв пропозицію "взагалі списати", а попросив зробити його обмежено придатним, щоб можна було служити в ГУР. Усі документи у журналіста були у повному порядку.

"Утім він дозволив собі критику Марʼяни Безуглої, бо керівництву ГУР прилетіло по шапці одразу після допису Буткевича. Буквально вчора ГУР припинив співпрацю з Богданом, а сьогодні його звільнили заднім числом, більше того повернули статус військовозобовʼязаного в "Резерві" і одразу ж закинули в розшук… Він пішов у наше територіальне ТЦК уточнити новий статус. І тут його відвезли на пункт збору ДВРЗ. І навіть збираються відправити до навчального центру "Десна"!", – написала вона.

За її словами, колишні колеги Буткевича не приховують, що це було зроблено, оскільки була "пряма вказівка Банкової". До того ж сама Данилюк-Ярмолаєва у від'їзді, вдома залишилися собаки, а журналісту навіть не дали зібрати речі.

"Ще раз. Ми з чоловіком ніколи не ховались від відповідальності, підтримували армію і активно робили все для наших топ-бригад, ключових аеродромів і ППО. Я в ах*ї від єб*чого свинства, коли людину, яка не ховалась від армії — за вказівкою Банкової роблять конченим ухилянтом і довбо**бом. Більше того, це було зроблено в спеціально в момент, коли мене не було вдома. І коли добирання займе два дні!", – додала вона.

Сама Безугла вже прокоментувала ситуацію, зазначивши, що нібито гадки не має, хто такий Буткевич. Щобільше, чомусь вона звинуватила у "наїзді" на неї партію "Євросолідарність" – можливо, тому, що кілька нардепів випустили дописи на підтримку Буткевича.

"Євросолідарність звинувачує мене (!), що бусифікувала (!) якогось обмежено придатного Богдана Буткевича після того, як він випустив сюжет проти мене; і що цей Буткевич точно обмежено придатний, в окулярах, йому не можна і взагалі був у спецслужбах, а його МОБІЛІЗУВАВ ТЦК, і ЦЕ ТОЧНО БЕЗУГЛА… Ви переїли грибів Железняка?", – написала вона.

Зазначимо, Безугла дуже регулярно потрапляє у різноманітні скандали. Так, нещодавно вона накинулась на ексголовкома Валерія Залужного. Безугла доволі недвозначно привітала генерала з днем народження, чим обурила мережу.

До цього вона наїхала на фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополю, квартиру якого було зруйновано внаслідок російської атаки. Депутатка звинуватила артиста у фейковій службі, а втрату квартири назвала "кармою" для співака. Після цього Тополя оголосив про збір Безуглій на психіатра.

Водночас в мережі цей допис неабияк розізлив українців. Більшість і досі не розуміє, чому народній обраниці подібні висловлювання та звинувачення сходять з рук. Особливо враховуючи те, що вона назвала загибель чоловіка в Києві під час атаки РФ "кармою", бо він не служив, а вчився в університеті.