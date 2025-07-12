Бывшего политзаключенного забрал ТЦК сразу после возвращения в Украину: в ОК "Південь" объяснили ситуацию

Военные просят не распространять непроверенную информацию

Политзаключенный Андрей Коломийец, который после 10 лет заключения в России вернулся в Украину, после пересечения границы сразу был доставлен в местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, заявили правозащитники. Военные со своей стороны заверили, что у Коломийца просто взяли необходимые данные, поскольку согласно законодательству он имеет отсрочку, как вернувшийся из российского плена человек.

Первой о ситуации написала председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. По ее словам, как только мужчина пересек границу, его доставили в ТЦК. Скрипник добавила, что все документы о том, что он не подлежит мобилизации, были у Коломийца с собой.

Уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова в комментарии ТСН сообщила, что Коломийца никто не задерживал: его привезли в ТЦК, проверили необходимые документы, внесли в электронный реестр и отпустили. О том же написала пресс-служба оперативного командования "Південь".

"В связи с распространением информации о якобы задержании представителями ТЦК и СП бывшего политического заключенного Андрея Коломийца сообщаем следующее: по прибытию в Украину гражданин Андрей Коломиец был приглашен в Белгород-Днестровский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одесской области с целью внесения необходимых данных в электронную систему учета. Отмечаем, что во время визита ни принуждения или давления на Андрея Коломийца не осуществлялось. Все действия совершались исключительно в рамках действующего законодательства. После завершения всех необходимых процедур гражданин Андрей Коломиец продолжил свою поездку", – говорится в сообщении.

В ОК "Південь" добавили, что Коломиец, как лицо, лишенное свободы в результате российской агрессии против Украины, имеет право на отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Мобилизоваться в ряды украинской армии он может только по собственному желанию. Поэтому в ОК "Південь" просят не распространять непроверенную информацию.

Отметим, что в Украину 11 июля вернулся политзаключенный Андрей Коломиец, которого российский "суд" приговорил к 10 годам заключения. Коломийца задержали в 2015 году во время поездки в Кабардино-Балкарию и сфабриковали против него обвинения в якобы попытке убийства двух экс-"беркутовцев". В июле 2025 года термин "наказания" истек, поэтому россияне сразу же депортировали украинца в Грузию. Уже оттуда он смог вернуться в Украину.

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