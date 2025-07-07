Не закриваються. Що роблять ТЦК в Україні у відповідь на атаки Росії (оновлюється)

Що відомо про нову стратегію після атак у Кривому Розі, Харкові, Запоріжжі і не тільки?

Російські окупанти застосовують нову тактику боротьби зі Збройними силами — вони намагаються зруйнувати територіальні центри комплектації (ТЦК). Протягом трохи більше ніж тижня вони завдали ударів про ТЦК у Кременчуці, Полтаві, Кривому Розі. Сьомого липня атакували центри у Запоріжжі та Харкові.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що поранені є в обох останніх випадках атак на обласні ТЦК. "Телеграф" спробував розібратися, як військовослужбовці центрів реагують на загрозу.

У Полтавському обласному ТЦК та СП "Телеграфу" повідомили, що на території Полтавської області усі терцентри вже змінили місце розташування. Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін наголосив, що нові адреси не розголошують.

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Львівської області запровадили додаткові заходи безпеки. Серед нововведень — посилений контроль на вході, зокрема з металошукачами. Наразі інформації про можливе перенесення або зміну адрес центрів не надходило.

Ранком 7 липня новини облетіло повідомлення від Вінницького обласного ТЦК та СП про переїзд на інші адреси. Щоправда, вже за кілька годин пост видалили, ймовірно через зазначення інших місць приймання громадян. У пресслужбі Командування Сухопутних військ пояснили, що територіальні центри комплектування провели розосередження для зменшення ризиків. Основна мета таких змін — гарантувати безпеку як співробітників, так і громадян, які звертаються до ТЦК.

Вінницький ТЦК оголосив про припинення роботи

Джерела "Телеграфу" в районному ТЦК та СП одного з прифронтових міст України тим часом зазначають, що готуватися до переїзду наразі не планують. Зміна локації може бути недоцільна через те, що нове місце розташування також можуть "злити" ворогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що системні удари по ТЦК мають на меті не тільки зірвати мобілізацію. Росія має на меті також посилити цими ударами панічні настрої в Україні.