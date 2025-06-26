У "Резерв+" знову збій: які документи носити з собою для ТЦК

Фахівці вже займаються проблемою у додатку

Мобільний додаток "Резерв+" два дні поспіль стикається зі збоями. Тому українцям призовного віку варто носити з собою паперовий документ, щоб за потреби пред’явити його співробітникам ТЦК.

Проблеми в додатку були зафіксовані ввечері 25 червня і вранці 26 червня. Інформацію підтверджують журналісти "Телеграфа".

У Міністерстві оборони України зазначають, що наразі спостерігаються технічні перебої у роботі Резерв+. Фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що протягом кількох годин система стабілізується.

Збій у "Резерв+"

Який документ носити із собою, щоб не відправитись на ВЛК

Також у мобільному додатку "Резерв+" можна зробити електронну копію військово-парного документа. Роздруковану копію носити із собою та у разі потреби пред’явити співробітникам ТЦК. Або можна скористатися PDF-версією документа.

Крім того, із собою краще носити військовий квиток.

Як зробити PDF-файл з "Резерв+"

Довідка: "Резерв+" - це мобільний додаток від Міністерства оборони України для військовозобов’язаних, в якому можна зручно та швидко оновити персональні дані без відвідування ТЦК. Також це джерело інформації про те, які дані про вас є у реєстрі військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до кінця червня 2025 року у "Резерв+" з’явиться нова функція — можливість сплатити штраф за порушення військового обліку.