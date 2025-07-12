"Чуть не задавили": Лина Костенко вспомнила, как едва не погибла на похоронах Сталина

На похоронах "вождя всех народов" в Москве умирали люди

Знаменитая украинская поэтесса Лина Костенко прервала многолетнее молчание в медиа и пообщалась со своим молодым коллегой, писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. В новом интервью диссидентка, которой в 2025 году исполнилось 95 лет, ошеломила рассказом о похоронах Иосифа Сталина.

В разговоре с Жаданом Костенко рассказала, что во время прощального шествия она чуть не погибла, ведь тогда в Москве 9 марта 1953 собралось невероятное количество людей. В то время поэтесса-шестидесятница училась в Московском литературном институте им. Горького.

"Да я на похоронах Сталина была… Нас там чуть не задавили. Хорошо, что ребята вытащили из этой толпы где-то в подъезд, потому что это такая была ходка, я вам скажу. И потом был очень большой мороз и российский народ очень оплакивал. Надо было согреться, поэтому танцевали просто на подходе к колонному залу. Я когда-нибудь об этом напишу", — поделилась писательница.

Лину Костенко справедливо считают одной из самых выдающихся украинских поэтесс. В советские времена ее творчество подвергалось запретам из-за смелого нарушения тем, связанных с защитой человеческого достоинства и прав наций на самоопределение. Она последовательно выступала в поддержку евреев, поляков, крымских татар и других народов, подвергшихся притеснениям от тоталитарных режимов. Ее поэзия и сегодня вдохновляет украинцев в противостоянии российской агрессии. В апреле 2025 года в Конгрессе США Костенко наградили медалью Андрея Шептицкого.

Лина Костенко в молодости. Фото: УП

Напомним, что Сталин скончался при странных обстоятельствах 5 марта 1953 года на даче в подмосковном Кунцеве. Дальше были грандиозные похороны "вождя всех народов" в Москве, где по неофициальным данным были задавлены почти три тысячи человек.