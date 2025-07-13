Категорично не робіть цього 13 липня, щоб не залишитись у боргах до кінця року

Не забувайте про основні традиції та заборони цього дня

У неділю, 13 липня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, відзначають Собор архангела Гавриїла. За старим стилем це свято припадає на 26 липня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Це свято на честь архангела Гавриїла, який приніс Діві Марії Добру звістку і виконував волю Божу в багатьох важливих подіях, як небесний посланець. Церква особливо виділяє його роль і вшановує його у цей день.

Що можна робити 13 липня:

Цього дня віряни відвідують церкву і моляться Архангелу Гавриїлу — небесному віснику, просячи його про добрі звістки та захист;

Вважається, що особливо важливо сьогодні слухати внутрішній голос, приймати важливі рішення та не відступати від праведного шляху;

За традицією, рекомендується допомагати тим, хто опинився у скрутній ситуації;

Дозволяється займатися роботами по дому та на городі, особливо добре сьогодні садити пряні трави.

Що можна і не можна робити 13 липня

Що не можна робити 13 липня:

У цей день не можна брехати й пліткувати. Вважається, що брехня в цей день може спричинити проблеми та втрату довіри;

Заборонені сварки та конфлікти — день слід провести у мирі та злагоді. Порушення гармонії може принести душевні та духовні труднощі;

Не варто братися за нові справи та важливі починання, особливо якщо вони вимагають серйозних вкладень;

Не можна позичати й брати гроші в борг — за народними повір’ями, будь-які грошові операції 13 липня можуть призвести до фінансових втрат і затяжних боргів.

Сьогодні не робіть великих покупок і не підписуйте важливих договорів, тому що угоди, заключені цього дня, можуть призвести до збитків або обману.

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