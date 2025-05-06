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Павук-птахоїд шукає домівку. Скільки коштує "пухнастик" (фото)

Автор
Олена Руденко
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Автор
Молоді павуки мають яскраве забарвлення
Молоді павуки мають яскраве забарвлення. Фото animalgid

Самиці живуть до 20 років

Павук-птахоїд Птеринопельма сазимай (Pterinopelma sazimai) доступний для покупки у Києві. Його тіло вкрите пушком.

Оголошення про продаж павука розміщено на одному з сайтів продажів. Вартість — 1 980 гривень.

Павук-птахоїд Птеринопельма сазимай родом з Бразилії

Павук-птахоїд Птеринопельма сазимай — один з найкрасивіших видів павуків. Його було виявлено відносно недавно в Бразилії, в штаті Баія, в містечку Шапада-Діамантіна.

Птеринопельма сазимай виглядає ефектно

Павук птахоїд отримав свою назву завдяки картинам німецької художниці, яка зобразила його нападником на маленьку пташку — колібрі. Проте зазвичай вони харчуються комахами, тарганами, цвіркунами, сараною, комарами та іншими дрібними павуками.

Їх цінують за унікальний окрас. Молоді павучки розміром менш як 1 см відрізняються особливими синьо-зеленими відтінками. З віком окрас може змінюватися. Дорослі самки мають темно-синій окрас, та здатні прожити до 20 років. Самці у середньому живуть 5 років. Тіло павука вкрите волосками, які нагадують пух.

Павуки швидко ростуть, линяючи 1 раз на 2-3 тижні. Довжина тіла дорослого павука 5-7 см, розмір кінцівок 12-16 см. Самці менші, ніж самки.

Утримання та догляд

Ці павуки не складні в утриманні, їм потрібний тераріум розміром 35х35х35 см з кокосовим субстратом. Потребує тепла, оптимальна температура повітря для Птеринопельма сазимай +24 +28 градусів. У тераріумі обов'язково розміщують воду та укриття, наприклад, корені.

У продажу є їжа для павуків-птахоїдів — мучний червʼяк, цвіркуни, таргани. Також можна придбати вітаміни, щоб павук був здоровим, добре почувався та виглядав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві продають лабрадудля за ціною авто. За "міцного карамельного хлопчика" просять 5 000 €.

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#Тварини #Павуки #Домашні тварини