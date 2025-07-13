Огромные, яркие и волосатые: сразу три вида ядовитых пауков обитают на Прикарпатье (фото)

Живут в полях и даже заползают в дома

В текущем году в Ивано-Франковской области встречаются три вида ядовитых пауков. Это — каракурт, тарантул и аргиопа тигровая. Их можно встретить в природной среде с апреля по октябрь.

Однако активнее всего они в августе-сентябре. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала паразитолог областного центра контроля и профилактики болезней Ирина Олексюк.

Как выглядят ядовитые пауки в Прикарпатье

Самый большой по размерам вид пауков на Ивано-Франковщине – тарантул. Он может быть белым или серо-бурым с волосатым телом и большими лапами. Вырастает до 10 см.

Тарантул – самый большой по размерам вид пауков, которого можно встретить на Прикарпатье

У агриопы тигровой размеры поменьше. Что примечательно, самка может почти вдвое превосходить самца. Так, представительницы "слабого" пола могут достигать 8-9 сантиметров, в то время как максимум для самцов – 5 сантиметров. Эти пауки называются тигровыми из-за желтых, чёрных и белых полос.

Каракурт в среднем имеет 8 сантиметров в длину. Он может быть как полностью черным, так и иметь красные пятнышки.

Каракурт с красными пятнышками

Где водятся ядовитые пауки в Ивано-Франковской области

Пауков можно встретить с апреля по октябрь. По словам паразитолога, они особенно активны в августе и сентябре. В сухую ветреную погоду пауки размножаются. Из этой ядовитой троицы в Прикарпатье больше распространена аргиопа тигровая.

Самка агриопы тигровой почти вдвое больше самца

"Она водится в высоких травах на солнечных участках, где есть ветер. Эти пауки раскладывают свои паутинки в траве и ловят насекомых. Также они могут быть у людей на огородах, где есть высокие растения", – говорит Олексюк.

Каракурты живут на полях, где роют норки в земле. Хотя их можно встретить в Ивано-Франковской области, основной ареал их обитания в Украине все-таки степи.

Тарантулы время от времени заползают в дома. Хотя таких случаев на Прикарпатье немного, но все-таки они бывают.

Напомним, в Стрыйском парке Львова посетители обнаружили большого белоколенного паука-птицееда. Возможно, животное попало туда случайно.