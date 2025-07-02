У Львові знайшли небезпечного "гіганта": може наробити проблем (фото)

Краще не чіпати його

У Стрийському парку Львова відвідувачі виявили великого білоколінного павука-птахоїда. Можливо, тварина потрапила туди випадково.

Цілком ймовірно, що павук може бути чиїмось загубленим домашнім улюбленцем. Про це повідомляє місцевий паблік "Львівич".

Цей павук харчується комахами та дрібними хребетними тваринами. Отрута більшості птахоїдів не становить серйозної небезпеки для людини.

Як повідомляють у Київському зоопарку, бразильський білоколінний птахоїд або Акантоскурія генікулята вражає своїми розмірами. Розмах лап може сягати 20 сантиметрів, а довжина тіла становить 7-8 сантиметрів. Тварина покрита червоними волосками, а навіть щелепи прикриті чорною щетиною.

Основна небезпека полягає в захисному механізмі павука. Коли йому загрожує небезпека, він починає лапками обскубувати волоски зі спини. Ці волоски, потрапляючи на шкіру та в дихальні шляхи, викликають подразнення, кашель та запалення.

Великий білоколінний павук-птахоїд

Природним ареалом цього виду є Південна Америка, переважно Бразилія. Птахоїди ведуть наземний спосіб життя та риють глибокі нори в землі. Самці досягають статевої зрілості в 1-2 роки, самки — в 2-3 роки.

Самка відкладає в кокон від 600 до 1200 яєць. Тривалість життя самок може досягати 15 років, тоді як самці живуть значно менше — 5-7 років. Ці павуки активні вдень та полюють на комах, дрібних ящірок та інших невеликих тварин.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Дніпрі помітили небезпечну отруйну тварину. Її не можна чіпати руками.