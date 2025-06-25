Рус

У Тернополі помітили нічного павука-мисливця: чим він може бути небезпечний (відео)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тернополяни побачили незвичайного павука, який живиться мокрицею
Тернополяни побачили незвичайного павука, який живиться мокрицею. Фото Колаж "Телеграфу"

Цікаво, що цей павук не плете ловильних павутин, але натомість веде активне полювання

У Тернополі зафіксовано появу незвичного виду павуків, раніше відомого переважно в південних регіонах України. Місцеві жителі звертають увагу на невеличку комаху зі світлим черевцем та темним тільцем.

Дане відео опублікували в місцевому Telegram-каналі.

"Як він дістався до Тернополя — не знаю, може, "Новою поштою". Але факт є факт: ходить, дивиться, вивчає територію. Добре, що він нічний — вдень ховається, а вночі вилазить, ніби шукає, кого вкусити", — розповідає чоловік у ролику.

Що це за павук

Журналісти "Телеграфу" з'ясували, що, ймовірно, йдеться про Dysdera crocata — нічного павука, відомого також як мокрицевий павук. Цей вид спеціалізується на полюванні на мокриць і має характерну зовнішність: червоно-коричневу передню частину тіла, довгі загнуті хеліцери та сірувато-буре черевце. У самок розмір сягає 15 мм, у самців — трохи менший. Павук має лише 6 очей і не плете ловильних павутин, а натомість веде активне полювання.

Павук Dysdera crocata або мокрицевий павук, який на вигляд
Павук Dysdera crocata

Dysdera crocata походить із Південної Європи, однак був інтродукований у різні частини світу. Він надає перевагу вологим, темним місцям і проявляє активність переважно вночі. Полює на мокриць, яких проколює хеліцерами, впорскуючи отруту, що паралізує здобич і дозволяє йому висмоктати внутрішні рідини.

Зазвичай, укуси трапляються рідко і, як правило, не викликають значних ускладнень у людини — максимум локальний біль чи подразнення. Павук не агресивний, уникає контакту з людьми й захищається лише у випадку прямої загрози.

Біологи зауважують, що поява цього виду у нових регіонах може бути пов'зана з кліматичними змінами або випадковим переміщенням разом із вантажами. Павук є частиною природної системи регуляції кількості безхребетних і не вважається шкідником.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в січні в Києві на вулицях помітили "павука-монстра", що викликав хвилювання серед містян. Хоча в реальності це виявилася безпечна істота, її поява взимку виглядала надзвичайно нетипово.

Теги:
#Тернопіль #Соцмережі #Павуки