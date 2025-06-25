У Тернополі помітили нічного павука-мисливця: чим він може бути небезпечний (відео)

Цікаво, що цей павук не плете ловильних павутин, але натомість веде активне полювання

У Тернополі зафіксовано появу незвичного виду павуків, раніше відомого переважно в південних регіонах України. Місцеві жителі звертають увагу на невеличку комаху зі світлим черевцем та темним тільцем.

Дане відео опублікували в місцевому Telegram-каналі.

"Як він дістався до Тернополя — не знаю, може, "Новою поштою". Але факт є факт: ходить, дивиться, вивчає територію. Добре, що він нічний — вдень ховається, а вночі вилазить, ніби шукає, кого вкусити", — розповідає чоловік у ролику.

Що це за павук

Журналісти "Телеграфу" з'ясували, що, ймовірно, йдеться про Dysdera crocata — нічного павука, відомого також як мокрицевий павук. Цей вид спеціалізується на полюванні на мокриць і має характерну зовнішність: червоно-коричневу передню частину тіла, довгі загнуті хеліцери та сірувато-буре черевце. У самок розмір сягає 15 мм, у самців — трохи менший. Павук має лише 6 очей і не плете ловильних павутин, а натомість веде активне полювання.

Павук Dysdera crocata

Dysdera crocata походить із Південної Європи, однак був інтродукований у різні частини світу. Він надає перевагу вологим, темним місцям і проявляє активність переважно вночі. Полює на мокриць, яких проколює хеліцерами, впорскуючи отруту, що паралізує здобич і дозволяє йому висмоктати внутрішні рідини.

Зазвичай, укуси трапляються рідко і, як правило, не викликають значних ускладнень у людини — максимум локальний біль чи подразнення. Павук не агресивний, уникає контакту з людьми й захищається лише у випадку прямої загрози.

Біологи зауважують, що поява цього виду у нових регіонах може бути пов'зана з кліматичними змінами або випадковим переміщенням разом із вантажами. Павук є частиною природної системи регуляції кількості безхребетних і не вважається шкідником.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в січні в Києві на вулицях помітили "павука-монстра", що викликав хвилювання серед містян. Хоча в реальності це виявилася безпечна істота, її поява взимку виглядала надзвичайно нетипово.