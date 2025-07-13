Не лише Олег: в Україні є населений пункт під назвою Максим (фото)
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Селу вже понад дві сотні років
В Україні є безліч маленьких населених пунктів, про які знають лише їхні безпосередні жителі. Наприклад, користувачі мережі днями дізналися, що на Одещині є село Олег, але з іншого боку країни у нього сховався "брат-близнюк" — Максим.
Розташоване воно у Чернігівській області, а станом на 2014 рік там мешкало 189 осіб. Відомо, що цей населений пункт світився у записах від 18 століття, тож йому вже понад дві сотні років.
На жаль, у мережі немає інформації про те, звідки у населеного пункту взялося таке цікаве ім’я. Проте любителі подорожей маловідомими куточками нашої країни можуть подивитися там на Михайлівську церкву, яка з’явилася приблизно в той же час, що й саме село.
Також там знаходиться земська школа, збудована на початку XX століття. Ця дерев’яна будівля досі виконує свою пряму функцію, а біля неї розташовано багато гнізд лелек, через що в літній сезон там часто можна побачити цих великих птахів.
Варто зазначити, що це не дивна назва населеного пункту в Україні. Наприклад, на Одещині є свій Китай.