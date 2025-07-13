Не только Олег: в Украине есть населенный пункт под названием Максим (фото)

Селу уже более двух сотен лет

В Украине есть огромное количество маленьких населенных пунктов, о которых знают лишь их непосредственные жители. Например, пользователи сети на днях узнали, что в Одесской области есть село Олег, но на другой стороне страны у него спрятался "брат-близнец" — Максим.

Расположено оно в Черниговской области, а по состоянию на 2014 год там проживало 189 человек. Известно, что этот населенный пункт светился в записях от 18 века, так что ему уже более двух сотен лет.

К сожалению, в сети нет информации о том, откуда у населенного пункта взялось столь интересное имя. Однако любители путешествий по малоизвестным уголкам нашей страны могут посмотреть там на Михайловскую церковь, которая появилась примерно в то же время, что и само село.

Максим на карте

Михайловская церковь, Максим

Вид на село Максим

Также там находится земская школа, построенная в начале ХХ века. Это деревянное здание до сих пор выполняет свою прямую функцию, а возле нее расположено много гнезд аистов, из-за чего в летний сезон там можно часто увидеть этих крупных птиц.

Школа в Максиме

Стоит отметить, что это не самое странное название населенного пункта в Украине. Например, в Одесской области есть свой Китай.