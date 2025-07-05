На честь відомого співака? На Тернопільщині є село з незвичайною назвою (фото)

Це село існує багато сотень років

В Україні є безліч населених пунктів, які можуть здивувати своєю назвою. Наприклад, у Тернопільській області є село Бобулинці, які викликають стійку асоціацію з ім’ям співака Іво Бобула.

Саме село знаходиться у Чортківському районі, а його населяють близько 500 осіб. Хоча на перший погляд воно може здатися вельми непримітним, проте перша його згадка датована 1375 роком. Тобто, воно приблизно у 2,5 раза старше за США.

1375 року польський князь Володислав Опольський передав село одному з місцевих представників знаті. У документі, що свідчить про це, саме село згадується як "Бібіл". Наступна згадка стосується вже 1650, коли відомий французький картограф Гійом Боплан наніс його на карту під назвою Бобоул. У цей період біля села також був кам’яний замок.

Бобулинці на карті

Що ж до походження назви, то тут версій дуже багато. Одна з найпопулярніших каже, що це якимось чином пов'язано з бубликами та млинцями, хоча виглядає вона як нова адаптація. Інша версія свідчить, що в цьому селі в давнину жителі мали звичку обсаджувати будинки бобами, що було не дуже характерно для сусідніх поселень. Тамтешні мешканці нібито говорили, що у Бобулинцях були "бобові вулиці", що й призвело до появи сучасної назви.

Малюнок села з книги "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej"

Що стосується асоціації з прізвищем Бобул, то вона має румунське походження від слова "боби" і вказувала на людину, яка з цими бобами якось пов’язана. Враховуючи, що село знаходиться відносно недалеко від Румунії та від земель традиційно населених влахами (групою народів, до яких належать румуни та молдавани), то не можна виключати, що у них спільне коріння.

Бобулінці в даний час

Можна також згадати, що в ті далекі часи під час запису імен латиницею часто допускалися заміни "v" на "b" або "i" на "u". Тож якийсь засновник села Василь чи Бенедикт у зменшувально-пестливій формі став записаний, як Bibil, Biboi чи Bibin. А далі свою справу зробили час і зміни в мові людей, які там живуть.

Михайлівська церква у Бобулинцях

Варто відзначити, що це не найдивніша назва населеного пункту в Україні. Наприклад, в Одеській області є свій Китай.