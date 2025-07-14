Мирні жабоїди чи небезпечні агресори? Біолог прояснив невідомі сторінки життя лелек

Грицик і Одарка здатні дати відсіч навіть серйозним хижакам

Нащадки знаменитих на всю Україну лелек Грицика й Одарки навіть у двомісячному віці можуть себе захистити від хижих птахів. Це не потрапило в кадр відеокамери, яка за ними спостерігає день і ніч, але не приховалося від досвідченого ока зоолога.

Про це "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

Більше про життя пернатої родини читайте у публікації: "Родина розпадеться": у зіркових лелек Грицика та Одарки та їхнього потомства нові драми".

— Я бачив шуліку, який літав над гніздом, і малі достатньо агресивно клацали на нього дзьобами. Лякали таким чином, демонстрували свою силу, і він не наважився нападати. А шуліка — це серйозний хижак (шуліка — рід птахів родини яструбових. Довжина тіла 53 — 75 см, маса тіла — до 1 кг. — Ред.). Якби лелеченята були меншими і якби батьків не було поруч, то міг би хватнути когось, — каже науковець.

За його словами, вперше за багато років у кадр потрапила вивільга і посеред білого дня прилітав сич.

— Вірогідно, це молоді птахи, які також учаться літати і їм було зручно сісти на чуже гніздо. Та, певно, й цікаво. Це не зовсім адекватно, але мо́лоді притаманні такі речі, — пояснює біолог.

Він наголосив, що до лелек краще не лізти, бо вони можуть дзьобнути.

— Молоді ще не такі верткі, не такі небезпечні. Але в будь-якому разі щодо дрібніших птахів вони достатньо агресивні. Те, що навесні Грицик розігнав своїх сусідів з найближчих гнізд, теж говорить про те, що він відстоює свої родинні інтереси перш з все. Менше конкурентів — більше їжі, — підсумував Анатолій Подобайло.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", чим Грицик і Одарка годують лелеченят. Як виявилося, в меню – не лише жаби та вужі, а й зайченята та горобенята.