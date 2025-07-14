Категорично заборонено робити це 14 липня, якщо не хочете втратити удачу

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна позичати і лінуватися

У понеділок, 14 липня, православні віряни та греко-католики в Україні вшановують пам’ять апостола від 70-ти Акіли. До переходу церковного календаря на новоюліанський стиль святого згадували 27 липня.

Акіла був послідовником Ісуса, який поширював його вчення в I столітті. Згідно з Біблією, спочатку він сповідував язичництво, але після зустрічі з апостолом Павлом його життя кардинально змінилося. Разом із дружиною Прискіллою Акіла прийняв християнство, ніс Євангеліє по всьому світу, але пізніше був страчений за християнську віру. Святі мощі подружжя спочивають у римському храмі святої мучениці Пріски.

У народі Акілу прозвали Солом’яним. 14 липня наші пращури починали жнива, а жінки у цей день пов’язували до пояса пучки соломи та одягали на голову солом’яні вінки. Вірили, що це допомагає зняти втому та біль у тілі після важкої роботи. Увечері для відновлення сил було заведено відпочивати на житній соломі.

Фото: freepik

Що не можна робити 14 липня

Лінуватися — можна назавжди втратити удачу.

Проводити важливі переговори — не дадуть результату.

Викидати залишки їжі зі столу — ризикуєте збідніти.

Давати гроші у борг — разом із грошима з дому піде й щастя.

Народні прикмети 14 липня

Спекотна погода – до багатого врожаю у майбутньому.

Йде дощ — до затяжних злив на весь тиждень.

Короткий дощ — зима набуде права набагато раніше.

У кого іменини 14 липня

Сьогодні іменини святкують Іван, Петро, Микола та Степан.

Свята та події 14 липня

Свято хаосу та безладдя (День пандемоніуму)

День поінформованості про акули (Shark Awareness Day)

Міжнародний день небінарних людей

Міжнародний день міських глашатаїв

День нудистів у США

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.