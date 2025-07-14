Категорично заборонено робити це 14 липня, якщо не хочете втратити удачу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна позичати і лінуватися
У понеділок, 14 липня, православні віряни та греко-католики в Україні вшановують пам’ять апостола від 70-ти Акіли. До переходу церковного календаря на новоюліанський стиль святого згадували 27 липня.
Акіла був послідовником Ісуса, який поширював його вчення в I столітті. Згідно з Біблією, спочатку він сповідував язичництво, але після зустрічі з апостолом Павлом його життя кардинально змінилося. Разом із дружиною Прискіллою Акіла прийняв християнство, ніс Євангеліє по всьому світу, але пізніше був страчений за християнську віру. Святі мощі подружжя спочивають у римському храмі святої мучениці Пріски.
У народі Акілу прозвали Солом’яним. 14 липня наші пращури починали жнива, а жінки у цей день пов’язували до пояса пучки соломи та одягали на голову солом’яні вінки. Вірили, що це допомагає зняти втому та біль у тілі після важкої роботи. Увечері для відновлення сил було заведено відпочивати на житній соломі.
Що не можна робити 14 липня
- Лінуватися — можна назавжди втратити удачу.
- Проводити важливі переговори — не дадуть результату.
- Викидати залишки їжі зі столу — ризикуєте збідніти.
- Давати гроші у борг — разом із грошима з дому піде й щастя.
Народні прикмети 14 липня
- Спекотна погода – до багатого врожаю у майбутньому.
- Йде дощ — до затяжних злив на весь тиждень.
- Короткий дощ — зима набуде права набагато раніше.
У кого іменини 14 липня
Сьогодні іменини святкують Іван, Петро, Микола та Степан.
Свята та події 14 липня
- Свято хаосу та безладдя (День пандемоніуму)
- День поінформованості про акули (Shark Awareness Day)
- Міжнародний день небінарних людей
- Міжнародний день міських глашатаїв
- День нудистів у США
Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.