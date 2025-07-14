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Категорично заборонено робити це 14 липня, якщо не хочете втратити удачу

Автор
Тетяна Кармазіна
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Яке сьогодні свято — Акіла Солом’яний
Яке сьогодні свято — Акіла Солом’яний. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна позичати і лінуватися

У понеділок, 14 липня, православні віряни та греко-католики в Україні вшановують пам’ять апостола від 70-ти Акіли. До переходу церковного календаря на новоюліанський стиль святого згадували 27 липня.

Акіла був послідовником Ісуса, який поширював його вчення в I столітті. Згідно з Біблією, спочатку він сповідував язичництво, але після зустрічі з апостолом Павлом його життя кардинально змінилося. Разом із дружиною Прискіллою Акіла прийняв християнство, ніс Євангеліє по всьому світу, але пізніше був страчений за християнську віру. Святі мощі подружжя спочивають у римському храмі святої мучениці Пріски.

У народі Акілу прозвали Солом’яним. 14 липня наші пращури починали жнива, а жінки у цей день пов’язували до пояса пучки соломи та одягали на голову солом’яні вінки. Вірили, що це допомагає зняти втому та біль у тілі після важкої роботи. Увечері для відновлення сил було заведено відпочивати на житній соломі.

дівчина біля соломи
Фото: freepik

Що не можна робити 14 липня

  • Лінуватися — можна назавжди втратити удачу.
  • Проводити важливі переговори — не дадуть результату.
  • Викидати залишки їжі зі столу — ризикуєте збідніти.
  • Давати гроші у борг — разом із грошима з дому піде й щастя.

Народні прикмети 14 липня

  • Спекотна погода – до багатого врожаю у майбутньому.
  • Йде дощ — до затяжних злив на весь тиждень.
  • Короткий дощ — зима набуде права набагато раніше.

У кого іменини 14 липня

Сьогодні іменини святкують Іван, Петро, Микола та Степан.

Свята та події 14 липня

  • Свято хаосу та безладдя (День пандемоніуму)
  • День поінформованості про акули (Shark Awareness Day)
  • Міжнародний день небінарних людей
  • Міжнародний день міських глашатаїв
  • День нудистів у США

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини