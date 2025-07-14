"Был человеком большого сердца": украинцы попрощались с погибшим в бою "азовцем" (репортаж)

Пошел служить еще в 2019 году в морскую пехоту

В Полтавской области 14 июля попрощались с погибшим военным Ваалем Владимиром, позывной "Хатин". Он героически погиб, защищая Украину.

На церемонии прощания побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Известно, что "Хатин" погиб 6 июля 2025 года.

"Погиб, защищая Украину, и будет жить в нашей памяти вечно. Владимир родом из города Мариуполь — города силы, борьбы и непокорности. Он был не просто защитником — он был человеком большого сердца, искренней улыбки и несгибаемого духа. Веселый, остроумный, всегда был с юмором — он был человеком большого сердца, искренней улыбки и несокрушимого духа. Веселый, остроумный, всегда с юмором он умел рассмешить даже тогда, когда было совсем не до смеха. Жизнь его была наполнена силой — не только в характере, но и буквально: он серьезно занимался тяжелой атлетикой и имел в этом направлении реальные достижения", — говорят родные военного.

Вааль Владимир погиб

Девушка плачет возле гроба военного

Прощание с героем

Известно, что Владимир Вааль начал службу в 2019 году в морской пехоте. Там он сразу проявил себя как боец, на которого можно положиться. Впоследствии стал частью 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, ставшей для него второй семьей. "Хатин" вместе с собратьями достойно принимал бой — крепко, гордо, как настоящие воины.

Но 6 июля 2025 года Вааль героически погиб. У него остался пятилетний сын Миша.

На прощание пришли родные и собратья

Девушка плачет во время прощания с "Хатином"

Военный у гроба погибшего

Военные несут гроб Вааля

Люди пришли на прощание

"Он будет знать, кем был его папа. Он будет знать, что папа был героем не только для Украины, но и для всех, кто имел честь знать его лично", — говорят родные.

Прощание с военным состоялось 14 июля в Кременчуге в городском Дворце культуры и Свято-Николаевском соборе. Похоронили героя на Свиштовском кладбище.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Киеве простились с погибшим пилотом F16 и Героем Украины Максимом Устименко.