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"Был человеком большого сердца": украинцы попрощались с погибшим в бою "азовцем" (репортаж)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Прощание с погибшим военным Ваалем Владимиром Новость обновлена 14 июля 2025, 16:25
Прощание с погибшим военным Ваалем Владимиром. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Пошел служить еще в 2019 году в морскую пехоту

В Полтавской области 14 июля попрощались с погибшим военным Ваалем Владимиром, позывной "Хатин". Он героически погиб, защищая Украину.

На церемонии прощания побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Известно, что "Хатин" погиб 6 июля 2025 года.

"Погиб, защищая Украину, и будет жить в нашей памяти вечно. Владимир родом из города Мариуполь — города силы, борьбы и непокорности. Он был не просто защитником — он был человеком большого сердца, искренней улыбки и несгибаемого духа. Веселый, остроумный, всегда был с юмором — он был человеком большого сердца, искренней улыбки и несокрушимого духа. Веселый, остроумный, всегда с юмором он умел рассмешить даже тогда, когда было совсем не до смеха. Жизнь его была наполнена силой — не только в характере, но и буквально: он серьезно занимался тяжелой атлетикой и имел в этом направлении реальные достижения", — говорят родные военного.

Вааль Владимир погиб
Вааль Владимир погиб
Вааль Владимир погиб
Девушка плачет возле гроба военного
Вааль Владимир погиб
Прощание с героем

Известно, что Владимир Вааль начал службу в 2019 году в морской пехоте. Там он сразу проявил себя как боец, на которого можно положиться. Впоследствии стал частью 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, ставшей для него второй семьей. "Хатин" вместе с собратьями достойно принимал бой — крепко, гордо, как настоящие воины.

Но 6 июля 2025 года Вааль героически погиб. У него остался пятилетний сын Миша.

Вааль Владимир погиб
На прощание пришли родные и собратья
Вааль Владимир погиб
Девушка плачет во время прощания с "Хатином"
Вааль Владимир погиб
Военный у гроба погибшего
Вааль Владимир погиб
Военные несут гроб Вааля
Вааль Владимир погиб
Люди пришли на прощание

"Он будет знать, кем был его папа. Он будет знать, что папа был героем не только для Украины, но и для всех, кто имел честь знать его лично", — говорят родные.

Прощание с военным состоялось 14 июля в Кременчуге в городском Дворце культуры и Свято-Николаевском соборе. Похоронили героя на Свиштовском кладбище.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Киеве простились с погибшим пилотом F16 и Героем Украины Максимом Устименко.

Теги:
#Прощание #Герой #Война с РФ #Ян Доброносов