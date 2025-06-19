Розчарувався у США: зʼясувались деталі про американця, який загинув від обстрілу Києві

Чоловік приїхав в Україну з бажанням допомогти

Росіяни під час масштабного удару по Києву 17 червня вбили 28 людей, серед яких був і громадянин США. У четвер, 19 червня, стало відомо, хто саме загинув.

Дані про американця розкрив журналіст Остап Яриш. Він зазначив, що іноземець переїхав в Україну не просто так, адже був розчарований зміною політики своєї батьківщини.

"Громадянин США, який загинув внаслідок атаки Росії на Київ цього тижня, — митець зі штату Орегон Фред Гренді", — зазначив Яриш.

Фред Гренді

Він додав, що американець, розчарувавшись у зміні політичного курсу США, переїхав до Києва у травні 2025 року — напередодні свого 62 дня народження. І приїхав він допомогти розчищати завали після російських атак.

"Він був людиною, яка так сильно хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що знаходиться саме там, де йому слід бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти", — розповіла його сестра Сіетска Рід, пише NYT.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Сергія Грабського, Дональд Трамп міг володіти певною інформацією про обстріл Росіян 17 червня.