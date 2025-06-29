З’явилися фото пілота F-16, який загинув, відбиваючи масовану атаку на Україну

Під час відпрацювання останньої мети літак Устименко отримав пошкодження та почав втрачати висоту

Вночі 29 червня під час відбиття ворожої атаки загинув пілот F-16 Максим Устименко. У мережі з’явилися фотографії.

Одну з фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram опублікувала Юлія Месь — дружина пілота F-16 Олексія Меся, який загинув у серпні 2024 року.

На фотографії Максим Устименко знаходиться ліворуч, а Олексій Месь праворуч.

Максим Устименко та Олексій Месь. Фото: Юлія Месь

Також фотографії Устименка опублікувала на своїй сторінці у Facebook мати загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) Лілія Авер’янова.

Вона описала Устименка як "хлопця зі сталі", який завжди прагнув бути найкращим.

Максим Устименко. Фото: Лілія Авер’янова

Максим Устименко Фото: Лілія Авер’янова

Скріншот посту Лілія Авер’янової

Максим Устименко. Фото: Лілія Авер’янова

Максим Устименко. Фото: Лілія Авер’янова

Максим Устименко. Фото: Лілія Авер’янова

У Повітряних силах наголосили, що пілот зробив усе можливе та відвів літак від населеного пункту. Проте катапультуватись він не встиг.

«Загинув, як Герой!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 29 червня росіяни атакували Україну, застосовуючи дрони-камікадзе, крилаті ракети та КАБ. Під ударом опинилися Запоріжжя, Миколаїв та Черкаська, Львівська, Івано-Франківська області. Зафіксовано удари по критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки є постраждалі.