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З’явилися фото пілота F-16, який загинув, відбиваючи масовану атаку на Україну

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
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В Україні загинув пілот Максим Устименко Новина оновлена 29 червня 2025, 10:50
В Україні загинув пілот Максим Устименко. Фото Колаж "Телеграфу"

Під час відпрацювання останньої мети літак Устименко отримав пошкодження та почав втрачати висоту

Вночі 29 червня під час відбиття ворожої атаки загинув пілот F-16 Максим Устименко. У мережі з’явилися фотографії.

Одну з фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram опублікувала Юлія Месь — дружина пілота F-16 Олексія Меся, який загинув у серпні 2024 року.

На фотографії Максим Устименко знаходиться ліворуч, а Олексій Месь праворуч.

Максим Устименко та Олексій Месь
Максим Устименко та Олексій Месь. Фото: Юлія Месь

Також фотографії Устименка опублікувала на своїй сторінці у Facebook мати загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) Лілія Авер’янова.

Вона описала Устименка як "хлопця зі сталі", який завжди прагнув бути найкращим.

В Україні загинув пілот Максим Устименко
Максим Устименко. Фото: Лілія Авер’янова
В Україні загинув пілот Максим Устименко
Максим Устименко Фото: Лілія Авер’янова
Лілія Авер’янова сказала, яким був загиблий пілот Максим Устименко
Скріншот посту Лілія Авер’янової
В Україні загинув пілот Максим Устименко
Максим Устименко. Фото: Лілія Авер’янова
В Україні загинув пілот Максим Устименко
Максим Устименко. Фото: Лілія Авер’янова
В Україні загинув пілот Максим Устименко
Максим Устименко. Фото: Лілія Авер’янова

У Повітряних силах наголосили, що пілот зробив усе можливе та відвів літак від населеного пункту. Проте катапультуватись він не встиг.

«Загинув, як Герой!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 29 червня росіяни атакували Україну, застосовуючи дрони-камікадзе, крилаті ракети та КАБ. Під ударом опинилися Запоріжжя, Миколаїв та Черкаська, Львівська, Івано-Франківська області. Зафіксовано удари по критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки є постраждалі.

Теги:
#Пілот #Загиблий #F-16 #Максим Устименко