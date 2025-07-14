The Rasmus виступить на Atlas Festival і стане амбасадором дитячого благодійного фонду
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Фінський рок-гурт The Rasmus приїде в Україну не лише з музикою, а й із важливою гуманітарною місією
19 липня гурт виступить на сцені Atlas Festival, ставши закордонним хедлайнером головної музичної події країни. Але виступ — не єдина мета їхнього візиту.
The Rasmus долучаються до ініціативи, яка рятує дитячі життя в Україні, підтримавши благодійний фонд Good Donations, який уже другий рік поспіль є партнером фестивалю Atlas у зборі коштів для дитячих лікарень. Цього разу фонд збирається закупити життєво необхідне обладнання для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
У межах візиту гурт The Rasmus проведе:
- благодійну автограф-сесію,
- пресбрифінг для журналістів,
- а також відвідає "Охматдит", щоб особисто поспілкуватися з лікарями та дітьми.
Окрім цього, на Atlas Festival 2025 (18-20 липня) відбудеться благодійний розіграш унікальних лотів від The Rasmus — всі зібрані кошти буде спрямовано на закупівлю спеціального медичного обладнання для клініки.
📌 Реквізити фонду GoodDonations: https://next.privat24.ua/env/donate/cfcf3053