Ці кадри облетіли весь світ. Роковини удару по Охматдиту, як це було (фото)
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627 дітей було у лікарні під час атаки
Рівно рік назад 8 липня 2024 року Росія вдарила ракетою по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Під час атаки у медичному закладі перебувало 627 дітей.
"Телеграф" розповість подробиці цієї атаки, а також покаже фото з місця подій. Зауважимо, що найбільших руйнувань від удару зазнав корпус, де перебували дітки на діалізі (процедура очищення крові, коли не працюють нирки).
Тоді 8 маленьких пацієнтів зазнали поранень та 2 дорослих загинули. Однак 8 липня Росія атакувала не тільки "Охматдит", тому кількість загиблих становить 33 особи. Уламки впали в семи районах столиці. Понад сотня людей постраждали.
Додамо, що вибухи в цей день лунали в Кривому Розі, Дніпрі і Покровську. Загальна кількість загиблих від атаки 8 липня 2024 по Україні становить 47 осіб. Було застосовано понад 40 ракет різних типів, причому Росія запустила їх вранці та вдень.
За даними Служби безпеки України, атака по дитячій лікарні буда цілеспрямованою. Удар було завдано крилатою ракетою авіаційного базування Х-101. Внаслідок атаки на Охматдит було повністю зруйновано токсикологічне відділення лікарні, де проводили гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантацій.
Нагадаємо, що назва цього медичного закладу. "Охматди́т" є скороченням від "охорона материнства та дитинства".
Раніше "Телеграф" розповідав, що 7 липня "шахеди" серед дня масовано атакували Запоріжжя та Харків, багато постраждалих. Удар було спрямовано на будівлі ТЦК.