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Ці кадри облетіли весь світ. Роковини удару по Охматдиту, як це було (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Удар по Охматдиту 8 липня 2024 Новина оновлена 08 липня 2025, 08:34
Удар по Охматдиту 8 липня 2024. Фото Колаж "Телеграфу"

627 дітей було у лікарні під час атаки

Рівно рік назад 8 липня 2024 року Росія вдарила ракетою по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Під час атаки у медичному закладі перебувало 627 дітей.

"Телеграф" розповість подробиці цієї атаки, а також покаже фото з місця подій. Зауважимо, що найбільших руйнувань від удару зазнав корпус, де перебували дітки на діалізі (процедура очищення крові, коли не працюють нирки).

Тоді 8 маленьких пацієнтів зазнали поранень та 2 дорослих загинули. Однак 8 липня Росія атакувала не тільки "Охматдит", тому кількість загиблих становить 33 особи. Уламки впали в семи районах столиці. Понад сотня людей постраждали.

Удар по Охматдиту 8 липня 2024
Люди прийшли розбирати завали
Охматдит удар роковини
Завали розбирали з величезною швидкістю
Удар по Охматдиту 8 липня 2024
Хворі дітки після удару
Охматдит удар 8 липня 2024, фото
Атака на дитячу лікарню глибоко зачепила всіх

Додамо, що вибухи в цей день лунали в Кривому Розі, Дніпрі і Покровську. Загальна кількість загиблих від атаки 8 липня 2024 по Україні становить 47 осіб. Було застосовано понад 40 ракет різних типів, причому Росія запустила їх вранці та вдень.

Удар по Охматдиту 8 липня 2024
Щемливе фото з малечею
Удар по Охматдиту 8 липня 2024
Дитині надали допомогу
Удар по Охматдиту 8 липня 2024
Постраждала дитина від атаки
Охматдит удар фото наслідків
Охматдит всередині

За даними Служби безпеки України, атака по дитячій лікарні буда цілеспрямованою. Удар було завдано крилатою ракетою авіаційного базування Х-101. Внаслідок атаки на Охматдит було повністю зруйновано токсикологічне відділення лікарні, де проводили гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантацій.

Нагадаємо, що назва цього медичного закладу. "Охматди́т" є скороченням від "охорона материнства та дитинства".

Раніше "Телеграф" розповідав, що 7 липня "шахеди" серед дня масовано атакували Запоріжжя та Харків, багато постраждалих. Удар було спрямовано на будівлі ТЦК.

Теги:
#Київ #Росія #Війна #Охматдит #Атака