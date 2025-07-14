The Rasmus выступит на Atlas Festival и станет послом детского благотворительного фонда
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Финская рок-группа The Rasmus приедет в Украину не только с музыкой, но и с важной гуманитарной миссией
19 июля группа выступит на сцене Atlas Festival, став зарубежным хедлайнером главного музыкального события страны. Но выступление – не единственная цель их визита.
The Rasmus приобщаются к инициативе, которая спасает детские жизни в Украине, поддержав благотворительный фонд Good Donations , уже второй год подряд являющийся партнером фестиваля Atlas в сборе средств для детских больниц. В этот раз фонд собирается закупить жизненно необходимое оборудование для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
В рамках визита группа The Rasmus проведет:
- благотворительную автограф-сессию
- пресс-брифинг для журналистов,
- а также посетит "Охматдет", чтобы лично пообщаться с врачами и детьми.
Кроме того, на Atlas Festival 2025 (18-20 июля) состоится благотворительный розыгрыш уникальных лотов от The Rasmus — все собранные средства будут направлены на закупку специального медицинского оборудования для клиники.
📌 Реквизиты фонда GoodDonations: https://next.privat24.ua/env/donate/cfcf3053