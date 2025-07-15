Загинуло багато дітей: коли на Чорнобильській АЕС була ще одна катастрофа (відео)

Трагедія сталася за кілька років до вибуху реактора

Напевно, по всій Україні немає місця, яке б говорило більше про безвідповідальність керівництва СРСР, ніж Чорнобильська АЕС. І хоча в усьому світі багато людей знайомі з ядерною катастрофою 1986 року, проте проблеми там почалися значно раніше. Наприклад, 1982 року через ще один витік у Прип’яті загинуло багато дітей.

Про це розповів гід із Зони відчуження Антон Юхименко в інтерв’ю проєкту Pressing. За його словами, цього року відбулася розгерметизація на одному з паливних осередків, через що стався серйозний викид радіонуклідів. Як і належить, СРСР зробив усе, щоб цю інформацію приховати.

"Якщо говорити про історію Чорнобильської АЕС, то можна зробити висновок, що станцію переслідували невдачі із самого початку будівництва. Тому що завжди виникали якісь мікроаварії", — сказав він.

Юхименко зазначив, що у Прип’яті є спеціальний дитячий цвинтар, на якому похована велика кількість немовлят віком в один-два місяці. Більшість із них померла саме у 1982 році.

"Можна зробити висновок, що Радянський Союз — це просто машина смерті була. І всі ці проблеми з ядерною енергетикою, з атомними станціями, з ядерними блоками вони, звичайно ж, приховувалися. Тому що в СРСР не може бути жодної радіаційної аварії", — додав чоловік.

Варто зазначити, що в мережі також існує легенда, що всі діти цього року померли від якогось "експериментального щеплення".

Як повідомлялося раніше, в Україні є старий замок, в якому розташовувалися тортури НКВС та німецької окупаційної влади за часів Другої світової війни. До того ж, він навіть має свою трагічно-романтичну історію про привидів.