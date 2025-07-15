Укр

Погибло много детей: когда на Чернобыльской АЭС была еще одна катастрофа (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
ЧАЭС
ЧАЭС

Трагедия произошла за несколько лет до взрыва реактора

Наверное по всей Украине нет места, которое говорило бы больше о безответственности руководства СССР, чем Чернобыльская АЭС. И хотя во всем мире много людей знакомы с ядерной катастрофой 1986 года, однако проблемы там начались существенно раньше. Например, в 1982 году из-за еще одной утечки в Припяти погибло много детей.

Об этом рассказал гид по Зоне отчуждения Антон Юхименко в интервью проекту Pressing. По его словам, в этом году произошла разгерметизация на одной из топливных ячеек, из-за чего произошел серьезный выброс радионуклидов. Как и полагается, СССР сделал все, чтобы эту информацию скрыть.

"Если говорить об истории Чернобыльской АЭС, то можно сделать вывод, что станцию преследовали неудачи с самого начала строительства. Потому что всегда возникали какие-то микроаварии", — сказал он.

Юхименко отметил, что в Припяти есть специальное детское кладбище, на котором похоронено большое количество младенцев в возрасте один-два месяца. Большинство из них умерло именно в 1982 году.

"Можно сделать вывод, что Советский Союз — это просто машина смерти была. И все эти проблемы с ядерной энергетикой, с атомными станциями, с ядерными блоками, они, конечно же, скрывались. Потому что в СССР не может быть никакой аварии радиационной", — добавил мужчина.

Стоит отметить, что в сети также бытует легенда, что все дети в этом году умерли от некой "экспериментальной прививки".

Как сообщалось ранее, в Украине есть старый замок, в котором располагались пыточные НКВД и немецких оккупационных властей во времена Второй мировой войны. К тому же, у него даже есть своя трагически-романтичная история о призраках.

Теги:
#Украина #Припять #Чернобыльская АЭС