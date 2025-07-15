Погибло много детей: когда на Чернобыльской АЭС была еще одна катастрофа (видео)

Трагедия произошла за несколько лет до взрыва реактора

Наверное по всей Украине нет места, которое говорило бы больше о безответственности руководства СССР, чем Чернобыльская АЭС. И хотя во всем мире много людей знакомы с ядерной катастрофой 1986 года, однако проблемы там начались существенно раньше. Например, в 1982 году из-за еще одной утечки в Припяти погибло много детей.

Об этом рассказал гид по Зоне отчуждения Антон Юхименко в интервью проекту Pressing. По его словам, в этом году произошла разгерметизация на одной из топливных ячеек, из-за чего произошел серьезный выброс радионуклидов. Как и полагается, СССР сделал все, чтобы эту информацию скрыть.

"Если говорить об истории Чернобыльской АЭС, то можно сделать вывод, что станцию преследовали неудачи с самого начала строительства. Потому что всегда возникали какие-то микроаварии", — сказал он.

Юхименко отметил, что в Припяти есть специальное детское кладбище, на котором похоронено большое количество младенцев в возрасте один-два месяца. Большинство из них умерло именно в 1982 году.

"Можно сделать вывод, что Советский Союз — это просто машина смерти была. И все эти проблемы с ядерной энергетикой, с атомными станциями, с ядерными блоками, они, конечно же, скрывались. Потому что в СССР не может быть никакой аварии радиационной", — добавил мужчина.

Стоит отметить, что в сети также бытует легенда, что все дети в этом году умерли от некой "экспериментальной прививки".

Как сообщалось ранее, в Украине есть старый замок, в котором располагались пыточные НКВД и немецких оккупационных властей во времена Второй мировой войны. К тому же, у него даже есть своя трагически-романтичная история о призраках.