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Озеро, де за легендою живе велетенський змій. Як виглядає містична водойма (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Озеро Дідово на Закарпатті
Озеро Дідово на Закарпатті. Фото Колаж "Телеграфу"

Вона з'явилась у 1980 році

В Україні є чимало мальовничих озер з містичною історією. До прикладу, озеро Дідово в Закарпатській області. Його ще називають Закарпатським морем.

"Телеграф" розповість, яка містична історія пов'язана з цією водоймою, а також скільки тут коштує відпочинок. Зауважимо, що це озеро доволі молоде, адже йому всього лише 50 років.

Озеро Дідово: де знаходиться і скільки коштує відпочинок

Озеро Дідово
Озеро Дідово

Озеро Дідово (ще називають його "Дідове" та "Дийда") знаходиться в Закарпатті, неподалік від міста Берегово. Його площа становить понад 54 гектари, а глибина — понад 16 метрів. Але за словами місцевих, вона сягає до 20 м. Це одне з найбільших озер в області.

На озері облаштовано пляж з альтанками, є піцерії, автостоянка та водні гірки. Також люди можуть орендувати катер, водні лижі, "таблетку", катамаран, "банан" та водяні кулі. Є дитячий майданчик та майданчики для волейболу і футболу.

Озеро Дідово на карті
Озеро Дідово на карті

Ціни на відпочинок

На Дідово є два пляжні клуби: "Бумеранг" та "Bora Bora". Вхід на пляж "Bora Bora" в будні дні коштує 100 грн з особи, а у вихідні – 150 грн. Дітям до 12 років вхід безкоштовний. Альтанки коштують 300 грн у будні та 400 грн у вихідні дні. Пляжний клуб "Bora Bora" працює з 9 години ранку до 9 години вечора.

Пляжний клуб "Бумеранг" працює з 9:00 до 20:00. Вхід коштує 100 грн з особи в будні та 150 грн у вихідні. Діти до 12 років не платять. Оренда сектору для кемпінгу обійдеться 300-1500 грн за добу залежно від площі та облаштування.

Озеро Дідово
Озеро Дідово

Легенда про озеро Дідово

За словами місцевих, з часу утворення в озері мешкає величезний чорний водний змій. Цей монстр нібито полює на людей вночі. Люди кажуть, що десь років 20 назад під час нічних купань зникло декілька людей. Це пов'язують саме з існування чорного змія. Однак доказів чи будь-яких обґрунтувань цієї легенди наразі немає.

Додамо, що озеро утворилось за часів Радянського Союзу. Адже поруч з селом Дийда (яке колись називалось Дідово) був піщаний кар’єр. Однак видобування на ньому піску спровокувало пошкодження будинків в селі, тому кар’єр закрили та затопили водою. Так і утворилось озеро Дідово.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є озеро, біля якого за переказами мешкають мавки.

Теги:
#Закарпатська область #Легенда #Озеро #Містика