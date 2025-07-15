Чи вдасться Путіну вийти на кордони Донецької області: військовий пояснив

Підлеглі глави Кремля намагаються подавати йому інформацію в позитивному ключі

Президент Росії Володимир Путін не дуже добре розуміє реальний стан справ на фронті, зокрема темпи просування окупаційної армії. Тому він вже неодноразово ставив дедлайни, в які російська армія не вкладалася.

Зокрема, це стосується Бахмута, Авдіївки та Покровська, не кажучи про те, що ЗС РФ не змогла повністю захопити Донеччину за три роки війни. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним "Шейх".

"Треба дати собі чесну відповідь, чи має Путін уявлення про реальний стан справ на фронті. Звісно, що йому зранку подають якісь там листи, папери, на яких прописано: "Взяли те село, взяли те село". Тобто кожного дня будь-яку інформацію йому конвертують в позитив. Але давайте по факту – три роки – адмінкордони Донецької області найближчим часом не вбачаються ймовірними. Це ключове", – сказав він.

Ієвлєв пояснив, що на фронті дуже важко, але за три роки наше військо дуже серйозно навчилося справлятися з викликами, які постають. Росіян більше, в них працює ВПК, їх підтримують диктаторські країни, в них є ракети, але за три роки вони не змогли досягти адмінкордонів Донецької області.

"Це через те, що наші хлопці, наша розвідка дуже якісно відпрацьовує, також наносить ураження по складах, також завдає ворогу шалених втрат, попри те, що їх набагато більше з першого дня війни до сьогодні. Можна пригадати, освіжити й Бахмут, і Авдіївку, скільки ворог залишив там своїх бійців", – сказав він.

"Шейх" також нагадав, що за три роки війни Путін багато разів ставив дедлайни взяти Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Але росіянам не вдалося захопити ці міста в дати, що називав російський диктатор. Колись Бахмут росіяни обіцяли узяти до Нового року, але їм це не вдалося. Щодо Авдіївки, то Путін називав три різні дати її окупації.

"Покровськ до Нового року, ще 2024, який закінчився, — не вдалося. Тобто це каже тільки про те, що він не дуже добре розуміє реальний стан справ на фронті, яким чином просувається його військо, які темпи навіть і так далі. Чим йому пояснюють його підлеглі, це вже зовсім інше питання. Але стосовно дедлайнів, ескалації, слухайте, всі весною казали про ескалацію і літній наступ", – підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, Росія не надто налякана погрозами президента США Дональда Трампа ввести мита і має намір вести війну доти, доки на Заході не задовольнять її вимоги. При цьому Путін упевнений, що його країна може витримати економічні труднощі задля досягнення перемоги, а тому все залежатиме лише від стійкості оборони України.