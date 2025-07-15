Удастся ли Путину выйти на границы Донецкой области: военный объяснил

Подчиненные главы Кремля пытаются подавать ему информацию в положительном ключе

Президент России Владимир Путин не очень хорошо понимает реальное положение дел на фронте, в частности, темпы продвижения оккупационной армии. Поэтому он уже не раз ставил дедлайны, в которые российская армия не укладывалась.

В частности, это касается Бахмута, Авдеевки и Покровска, не говоря о том, что ВС РФ не смогла полностью захватить Донбасс за три года войны. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх".

"Нужно дать себе честный ответ, имеет ли Путин представление о реальном положении дел на фронте. Конечно, ему утром подают какие-то там письма, бумаги, на которых прописано: "Взяли то село, взяли то село". То есть каждый день любую информацию ему конвертируют в позитив. Но давайте по факту — три года — админграницы Донецкой области в ближайшее время не представляются вероятными. Это ключевое", – сказал он.

Иевлев объяснил, что на фронте очень тяжело, но за три года наше войско очень серьезно научилось справляться с вызовами. Россиян больше, у них работает ВПК, их поддерживают диктаторские страны, у них есть ракеты, но за три года они не смогли достичь админграниц Донецкой области.

"Это из-за того, что наши ребята, наша разведка очень качественно отрабатывает, также наносит поражение по складам, также наносит врагу безумные потери, несмотря на то, что их гораздо больше с первого дня войны до сегодняшнего дня. Можно вспомнить, освежить и Бахмут, и Авдеевку, сколько враг оставил там своих бойцов", — сказал он

"Шейх" также напомнил, что за три года войны Путин много раз ставил дедлайны взять Бахмут, Авдеевку и Покровск. Но россиянам не удалось захватить эти города в даты, которые называл русский диктатор. Когда-то Бахмут россияне обещали взять до Нового года, но им это не удалось. Что касается Авдеевки, то Путин называл три разные даты ее оккупации.

"Покровск к Новому году, еще 2024, который закончился, — не удалось. То есть это говорит только о том, что он не очень хорошо понимает реальное положение дел на фронте, каким образом продвигается его войско, какие темпы даже и так далее. Чем ему объясняют его подчиненные, это уже совсем другой вопрос. Но относительно дедлайнов, эскалации, слушайте, все весной говорили об эскалации и летнем наступлении", – подытожил военнослужащий.

Напомним, Россия не слишком напугана угрозами президента США Дональда Трампа ввести пошлины и намерена вести войну до тех пор, пока на Западе не удовлетворят ее требования. При этом Путин уверен, что его страна может выдержать экономические трудности для достижения победы, поэтому все будет зависеть только от устойчивости обороны Украины.