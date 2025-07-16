Діти забудуть батьків. Чому родини лелек щороку переживають драму

Молоді лелеки будуть проводити час у компанії однолітків

У серпні – на початку вересня білі лелеки, як Грицик і Одарка та їхні нащадки, будуть готуватися до відльоту у теплі краї. Однак їхня родина переживе розпад, і молодь вирушить на зимівлю без батьків-годувальників.

Про це "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

Більше про життя пернатої родини читайте у публікації: "Родина розпадеться": у зіркових лелек Грицика та Одарки та їхнього потомства нові драми".

За його словами, щойно молоді птахи перестануть повертатися у батьківські гнізда, родина розпадається.

— Молодняк прибивається до гурту своїх ровесників, з якими проводить час. Між тим до Одарки й Грицика можуть підсісти чужі діти. За пару днів перед відльотом, за нашими спостереженнями, все перемішається.

Раніше відлетять молоді лелеки, а дорослі вирушать у далеку дорогу на два дні, а то й на тиждень пізніше. Але вже як окремі особини, а не як пара. Адже їхні статеві органи вже атрофувались і "включаться" аж у березні наступного року, — додав Анатолій Подобайло.

Нагадаємо, раніш він розповів "Телеграфу", чому не потрібно рятувати лелеченят, які випали з гнізда.