Дети забудут родителей. Почему семьи аистов ежегодно переживают драму

Молодые аисты будут проводить время в компании сверстников

В августе – начале сентября белые аисты, как Грицик и Одарка и их потомки, будут готовиться к отлету в теплые края. Однако их семья переживет распад, и молодежь отправится на зимовку без вікормившихкормящих отцов.

Об этом рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

Больше о жизни пернатой семьи читайте в публикации: "Семья распадется": у звездных аистов Грицика и Одарки и их потомства новые драмы".

По его словам, как только молодые птицы перестанут возвращаться в родительские гнезда, семья распадается.

— Молодняк прибивается к группе своих ровесников, с которыми проводит время. Между тем к Одарке и Грицику могут подсесть чужие дети. Через пару дней перед отлетом, по нашим наблюдениям, все перемешается.

Раньше улетят молодые аисты, а взрослые отправятся в дальний путь на два дня, а то и неделю позже. Но уже как отдельные особи, а не как пара. Ведь их половые органы уже атрофировались и "включатся" только в марте следующего года, — добавил Анатолий Подобайло.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", почему не нужно спасать выпавших из гнезда аистов.