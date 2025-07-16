"Кара небесна в дії". Раптові пожежі знищили об'єкти окупантів у Маріуполі (фото та відео)

Вогонь охопив значні площі

Окупований Маріуполь відзначив День Державності України "святковими" пожежами на об'єктах окупантів. У вівторок, 15 липня палали гаражі Росгвардії, будівельна база та навколо них в Центральному районі міста.

"Зранку раптово на День Державності виникла пожежа в район пустиря АС2 в Центральному районі. Через злагоджені та оперативні дії окупантів пожежа без перешкод за затримки перекинулась та склад будівельних матеріалів, де росіяни зберігали ліс (у тому числі для бліндажів) та вже дісталась гаражів Росгвардії по вул. Флотский", — з іронією повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 15 липня.

Він додав, що окупантів спіткала "кара небесна в дії, або не кара". У будь-якому разі, це було ефективно, пише Андрющенко.

Зранку 16 липня він уточнив наслідки пожеж. Згоріла база військових будматеріалів ворога. Також значною мірою вогонь знищив базу ОМОНу/Росгвардії по Флотський. Також виникли перебої з електропостачанням. Російські окупанти шукають причину пожеж.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає окупований Маріуполь. Окупаційна влада відмовляється відновлювати зруйновані будинки.