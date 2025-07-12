Ні житла, ні людей. Як зараз виглядає окупований Маріуполь та що з його відновленням (відео)

Окупаційна влада продовжує звинувачувати у всьому Україну

Російська окупація продовжує знищувати українські курорти та міста, одне з яких Маріуполь. У мережі вже показали, як виглядає курорт зараз та які проблеми там є.

Як пише блогер та політичний оглядач Денис Казанський, посилаючись на слова місцевих, їх фактично залишили без житла. Адже окупаційна влада відмовляється відновлювати зруйновані будинки.

"Безхатченки Маріуполя продовжують записувати звернення до окупаційної влади з проханням повернути їм зруйноване війною житло, але все марно. На місці знесених будинків будують нові будинки на продаж, а місцевих мешканців просто зробили бомжами. Тепер на їхні прохання відновити житло, відповідають – "відновлювати його має Україна, а не Росія" — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як група людей з плакатом "Поверніть наше житло" звертається до "влади" Маріуполя, однак наразі все марно. Окупанти продовжують просувати наратив, що це не Росія "зруйнувала житла людей".

Окрім цього у мережі вже показали, як окупаційна влада відновила набережну. Її реконструкція завершилась навесні 2025 року, а вже майже усі тротуари у тріщинах та починають сипатись. На відео чоловік каже, що "влада" просто зекономила на щебені та цементі, використавши дешевий.

"Вже через два роки ця набережна розвалиться. Ви тільки подивіться, воно вже сиплеться", — говорить автор відео.

Водночас і самі пляжі та місто пусті. Туристів фактично немає, а місцевим не до розваг. На фото видно, що навіть в центрі Маріуполя ввечері майже нікого немає. А на деяких відео місто взагалі виглядає, так ніби спить і там немає ніякого життя.

Пуста набережна Маріуполя

Центр Маріуполя зараз

Пусті пляжі Маріуполя

Раніше "Телеграф" розповідав, що Євпаторія в окупації стала схожою на Прип’ять. Адже пляжі порожні, зате працює барахолка.