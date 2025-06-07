Окупованому Маріуполю загрожує "водна блокада": місто може залишитися без води на роки

Окупаційна "влада" обіцяє новий водовід, але до його завершення водосховище може повністю висохнути

Окупований Маріуполь на Донеччині опинився на межі водної катастрофи — головне водосховище стрімко міліє. Навіть новий водовід не зможе швидко вирішити проблему дефіциту.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Йдеться про Старокримське водосховище, яке є головним джерелом питної води для міста.

За офіційними даними, лише за останні 2 роки його об'єм зменшився більш ніж на 60%. Якщо у 2025 році потрібно було б 42 мільйони кубометрів води, то зараз залишилося лише 14 млн.

Тим часом окупаційна "адміністрація" поспішила оголосити про будівництво нового водоводу з Павлопільського водосховища, що на північному сході. "Але. Розрахунки вказують, що навіть із поточною швидкістю обміління до 2027 року (коли росіяни обіцяють завершити новий водовід) — резервуар висохне повністю та запас питної води буде становити "нуль"", — додав аналітик.

За технічними розрахунками, щоб заповнити резервуар до мінімального обсягу в 42 млн кубометрів, новий водовід (заявлена пропускна здатність — 90 тис. м³/добу) має працювати без збоїв понад 467 днів. І це за умови, що воду не будуть споживати, не буде втрат і все працюватиме цілодобово.

Андрющенко підкреслив, що, фактично, Маріуполь зараз перебуває в стані водної блокади. Навіть якщо російські обіцянки справдяться, місто зможе повернутись до мінімального водного забезпечення не раніше 2028 року. До того часу — постійна нестача або повна відсутність питної води.

Зазначимо, що будівництво нового водоводу доручено добре знайомим фігурантам російських держзамовлень — "Фонду розвитку територій" та компанії "РосКапСтрой", яка пов'язана з заступником голови уряду РФ Маратом Хуснулліним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з березня в Маріуполі воду подають лише двічі на день — з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00. У інший час тиск у мережах залишається вкрай низьким.