"Кара небесная в действии". Внезапные пожары уничтожили объекты оккупантов в Мариуполе (фото и видео)

Огонь охватил значительные площади

Оккупированный Мариуполь отметил День Государственности Украины "праздничными" пожарами на объектах оккупантов. Во вторник, 15 июля, горели гаражи Росгвардии, строительная база и вокруг них в Центральном районе города.

"Утром внезапно на День Государственности возник пожар в район пустыря АС2 в Центральном районе. Из-за слаженных и оперативных действий оккупантов пожар без помех и задержки перекинулся на склад строительных материалов, где россияне хранили лес (в том числе для блиндажей) и уже добралась гаражей Росгвардии", — с иронией сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко 15 июля.

Он добавил, что оккупантов постигла "кара небесная в действии, или не кара". В любом случае, это было эффективно, пишет Андрющенко.

С утра 16 июля он уточнил последствия пожаров. Сгорела база военных стройматериалов противника. Также в значительной степени огонь уничтожил базу ОМОНа/Росгвардии на Флотской. Также возникли перебои с электроснабжением. Российские оккупанты ищут причину пожаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь. Оккупационные власти отказываются восстанавливать разрушенные дома.