Рус

На пляжах стоїть гул через військових. Як зараз виглядає окупований Маріуполь (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як зараз виглядає окупований Маріуполь Новина оновлена 23 червня 2025, 16:57
Як зараз виглядає окупований Маріуполь. Фото Колаж "Телеграфу"

До повномасштабної війни сюди приїздило понад 100 тисяч людей

Російська окупація знищила чимало курортних міст України. Не виключенням став і Маріуполь на березі Азовського моря.

"Телеграф" розповість і покаже, як зараз виглядає це місце. Зауважимо, що Маріуполь було окуповано ще у 2022 році на весні і з того часу курорт не бачив нормального літнього сезону.

У мережі вже з'явились свіжі кадри цього міста. На цих роликах в око впадає те, що на морі фактично немає людей. Туристів не видно ні на пляжі, ні в воді. Щоправда, в кадр потрапила жіночка на сапі з собакою. Проте над морем регулярно пролітають військові вертольоти, що також видно на відео.

Відпочинок на пляжі в окупації не приваблює навіть місцевих, особливо враховуючи недоглянуті пляжі та загрози мін у воді. До того ж Маріуполь — це портове місто, тому не всі ділянки узбережжя доступні для відпочинку.

Маріуполь до окупації
Маріуполь до окупації
Маріуполь на карті
Маріуполь на карті

Додамо, що у 2021 Маріуполь прийняв понад 100 тисяч туристів за один літній сезон. А українська влада планувала нарощувати ці масштаби, створюючи додаткові курортні місця тощо. Планувалось, що у 2022 на відпочинок приїде до 150 тисяч туристів, а у 2023 — вже понад 200 тисяч. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає колись популярний курорт Бердянськ. Місто вже понад 3 роки окупації.

Теги:
#Україна #Курорт #Маріуполь #Окупація