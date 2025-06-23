На пляжах стоїть гул через військових. Як зараз виглядає окупований Маріуполь (відео)

До повномасштабної війни сюди приїздило понад 100 тисяч людей

Російська окупація знищила чимало курортних міст України. Не виключенням став і Маріуполь на березі Азовського моря.

"Телеграф" розповість і покаже, як зараз виглядає це місце. Зауважимо, що Маріуполь було окуповано ще у 2022 році на весні і з того часу курорт не бачив нормального літнього сезону.

У мережі вже з'явились свіжі кадри цього міста. На цих роликах в око впадає те, що на морі фактично немає людей. Туристів не видно ні на пляжі, ні в воді. Щоправда, в кадр потрапила жіночка на сапі з собакою. Проте над морем регулярно пролітають військові вертольоти, що також видно на відео.

Відпочинок на пляжі в окупації не приваблює навіть місцевих, особливо враховуючи недоглянуті пляжі та загрози мін у воді. До того ж Маріуполь — це портове місто, тому не всі ділянки узбережжя доступні для відпочинку.

Маріуполь до окупації

Маріуполь на карті

Додамо, що у 2021 Маріуполь прийняв понад 100 тисяч туристів за один літній сезон. А українська влада планувала нарощувати ці масштаби, створюючи додаткові курортні місця тощо. Планувалось, що у 2022 на відпочинок приїде до 150 тисяч туристів, а у 2023 — вже понад 200 тисяч. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає колись популярний курорт Бердянськ. Місто вже понад 3 роки окупації.