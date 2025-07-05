Гарний маніпулятор: експерт пояснив, як Путіну вдається "грати" Трампа під час розмов

Російський правитель Володимир Путін може впливати на президента США Дональда Трампа під час їхніх телефонних розмов, оскільки його колись спеціально вчили технікам впливу на людей. Путін грамотно маніпулює Трампом, намагається побудувати між сторонами "емоційний зв'язок", щоб на тлі цього далі просувати свої цілі.

Про це розповів в інтерв'ю "Телеграфу" політолог Тарас Загородній. Він нагадав, що Путін служив у радянській спецслужбі, в КДБ, де спеціально навчали маніпулювати людьми при владі, складати їхні психологічні портрети, шукати важелі тиску та можливості впливу. Європейці у порівнянні з Кремлем тут сильно відстали.

"Європейці, наприклад, здогадалися скласти психологічний портрет Трампа тільки коли вони взяли його, привезли в Гаагу та у королівському палацу показали президенту справжню королеву. Так, Нідерландів – але справжню королеву. Тобто, вони нарешті зрозуміли, як із ним будувати відносини", – пояснив він.

За словами політолога, Путін завжди прагне зберегти емоційний зв'язок зі своїми співрозмовниками, оскільки розуміє необхідність грати на почуттях людей. Це дозволяє йому керувати подіями, спрямовувати розмову туди, куди потрібно російському правителю.

"Емоційний зв'язок навіщо потрібен? Тому що завдяки емоційному зв'язку ти дозволяєш тобі завжди підтримувати стосунки з людьми, з твоїм візаві. "Я тобі роблю послугу". Ви пам'ятаєте, як у "Хрещеного батька" там: я тобі зроблю послугу, або прийду за послугою, може і не зараз. Так", – зазначив він.

Саме звідти оці ідеї Путіна щодо "обміну фільмами", або "спільного хокейного турніру". Кремль хоче зіграти на пам'яті про співпрацю США та Радянського Союзу в 1970-ті роки. Також Путін апелює до Другої світової війни та її результатів – мовляв, "ми рівні великі держави", "ми війну разом воювали". Паралельно російський правитель розділяє питання України, намагається закинути його на другий план, натомість пропонуючи в першу чергу налагодити стосунки США та Росії.

"Вони, американці — теж не ідіоти. Не так все просто. Це працює тільки на певному етапі. Але коли це не підкріплено конкретикою і конкретними діями, то тут маніпуляції вже не спрацьовують. Чому? Тому, що вони не дотискають до результату. Вони можуть спрацювати, як детонатор — до якогось одного шляху. Але якщо загальної спільної платформи немає, немає й про що говорити. Тоді такі дії можуть викликати тільки зворотню реакцію. США зараз жодних прямих перемовин з Росією не ведуть", – нагадав Загородній.

Він ще раз підкреслив, що на інтереси російського правителя працює не тільки його досвід в КДБ, але й ціла кремлівська система. Там є інститути, дослідники, психологи, аналітики, які розкладають йому все "на деталі", роблять психологічні портрети опонентів та співрозмовників.

"Путіна вчили на те, щоб керувати людьми, знаходити слабкі місця, сильним підлестити, слабких використати для своїх інтересів. Це в тому числі отакі от жорсткі перемовини – це не обов'язково крик. Це тобі так тебе закручують, що ти просто не розумієш, що ти починаєш робити те, що в принципі й не збирався робити. Або ти поставлений в таке становище, коли ти змушений робити ті кроки, які ти може і не хотів робити", – резюмував він.

Тим часом Трамп продовжує критикувати Путіна після телефонної розмови, проведеної напередодні, 3 липня. Зокрема політик повторився, що дуже розчарований цією бесідою, під час якої російська сторона фактично відмовилася зупинити вогонь по Україні. За словами Трампа, Путін, схоже, не хоче завершувати війну.

Додамо, що масована атака по Україні в ніч на 4 липня розпочалася майже одночасно із завершенням телефонної бесіди Трампа і Путіна. Серед тем, котрі вони обговорювали, були і війна в Україні, і ситуація в Ірані. Однак американський президент залишився незадоволений результатом розмови.