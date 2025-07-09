"Це вигідно для України": політолог пояснив, чому Трамп не розкриває плани щодо Росії

У США використовують принцип "стратегічної невизначеності"

Президент США Дональд Трамп напередодні повідомив, що незадоволений діями Володимира Путіна та пообіцяв "сюрприз". Що це буде за сюрприз, він не сказав, але й не мав цього робити.

Логіку Трампа описав в інтерв’ю "Телеграфу" політолог Тарас Загородній. За його словами, таке називається "стратегічною невизначеністю".

"Це змушує твого візаві витрачати дуже багато ресурсів. Думати, що він робитиме, яка у нього є інформація, які важелі тиску і багато чого іншого", — сказав він.

Загородній навів у приклад ситуацію з Іраном і нагадав, що Трамп дав їм два тижні на роздуми про угоду, але вже на третій день американські бомбардувальники вдарили по ядерних об’єктах. Після цієї демонстрації сили у Пхеньяні, Пекіні та Москві різко змінили свою думку про попередження США.

"Всі зрозуміли, що він не блефує. За цим стоять конкретні дії, які він може зробити. Тим більше з огляду на ресурси США неприємного може бути багато. Тому це дуже хороша тенденція для нас", — сказав Загородній.

Як повідомлялося раніше, Трамп повідомив, що дуже незадоволений діями Путіна, пообіцяв розблокувати постачання зброї Україні, а також натякнув на можливість запровадження жорстких санкцій проти Росії.