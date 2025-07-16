"Вони надходять": Трамп підтвердив постачання Patriot для України та зробив заяву щодо Путіна

Перші ракети та системи ППО вже вирушили до союзників

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та самі системи вже почали відвантажуватися для передачі країнам НАТО. Це означає, що незабаром ракети вже отримає українська армія. Також Трамп підтвердив ультиматум Володимиру Путіну, але знову зробив "компліментарну" заяву російському правителю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ Трампа перед пресою на авіабазі Ендрюс. Трамп на питання журналістів відповів, що перші ракети та системи ППО вже вирушили до союзників США у Європі.

"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", – заявив він журналістам.

Зазначимо, що поки немає підтверджень цієї інформації з Європи, зокрема з Німеччини, яка виступає замовником двох батарей Patriot та боєприпасів до них. Україна також не підтверджувала слова Трампа.

Також Трамп висловився щодо Путіна та свого ультиматуму. Американський президент знову з невідомих причин вважає, що Путін нібито хоче миру в Україні. Хоча за словами самого Трампа, він не мав телефонних розмов із Путіним з моменту, як оголосив про можливість нових санкцій проти Росії.

"Він хоче миру, і я думаю, що він хоче, я сподіваюся, що він хоче. Ми скоро дізнаємося, і це має статися за термін до 50 днів", – заявив він журналістам.

Трамп ще 14 липня заявив, що США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні коштом Європи. Відомо, що США збираються через НАТО продати озброєння на приблизно 10 млрд доларів, більша частина з цього обсягу піде Україні. Крім того, на Росію та країни, які купують російські енергоресурси, або надають Росії допомогу, чекають величезні тарифи, якщо Кремль не піде на дипломатичне врегулювання протягом 50 днів.

Нагадаємо, що Німеччина розгорнула власну виробничу лінію, яка випускає ракети-перехоплювачі для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Частину з цих боєприпасів у майбутньому буде отримувати Україна. Також Німеччина купить в США для України дві батареї систем ППО, оскільки німецькі Patriot Київ не отримає – у Берліна їх залишилося лише шість. Президент Володимир Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.

Цікаво, що хоча Трамп заявив, що Україна отримає 17 Patriot, він не уточнював, що це буде – батареї, або пускові установки. Знайти для України 17 батарей буде вкрай важко та дорого. Але є одна країна, яка має вісім батарей — та планує вивести їх з експлуатації.