Хотел повязать Трампа "кровью". Загородний рассказал об обломе Путина

Президента США пытались сделать соучастником преступлений Кремля

Россияне грамотно манипулировали желанием Дональда Трампа прекратить войну в Украине, однако не учли, что мнение президента США не совпадает с позицией Украины, Европы и других участников геополитических процессов. И с попыткой Путина повязать Трампа "кровью" вышел облом.

Об этом на YouTube -канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил хитросплетение этой политики.

— У Трампа было желание прекратить войну, потому что он исходил из американской оценки: что может быть глупее, чем в XXI веке воевать. Это вредит бизнесу и гибнут молодые люди. И Трамп часто упоминает об этом, потому что с точки зрения американца это вообще не укладывается ни в какую логику, — говорит политолог.

По его словам, россияне сочли это слабостью Трампа и активно манипулировали его желанием достичь мира в Украине. В ходе переговоров они не возражали против прекращения войны, однако после первой установки "нареза́ли" второстепенные вопросы об открытии посольств, возобновлении авиасообщения и т.н. "переговорах великих держав". А после этого звучали предложения сделать шаг навстречу друг другу, отдать Украину России, прекратить поставки оружия Киеву и тому подобное.

— Довольно профессионально работа велась и всегда ведется со стороны Путина, — говорит политический эксперт.

Однако он обратил внимание, что консервативные СМИ часто спрашивают Трампа, почему сразу после его переговоров с Путиным россияне наносили массированные удары по украинским городам.

— Это замазывание кровью, — говорит Тарас Загородний. — Теперь несешь ответственность. На уголовном сленге это называется "повязать кровью". Ты теперь с нами и фактически соучастник того, что мы делаем.

В то же время, американцы поняли, что без Европы вопрос Украины не решается, поэтому на фоне массированных российских ударов попытались оперативно надавить на Киев, взять "на понт" президента Владимира Зеленского, чтобы добиться уступок от Украины в пользу РФ, говорит управляющий партнер "Национальной антикризисной группы".

— Переговоры в Овальном кабинете, — это тоже попытка сломать была. Только риэлтер из Нью-Йорка не понял, что с пацаном из Кривого Рога, прошедшим через непростые ситуации в 1980-х годах, так нельзя разговаривать, потому что он и не такое видел в своей жизни. Понятия взять "на понт" и "надавить" он понимает и просчитал. Сказал: "Нет, так не будет". И дальше это вылилось во всем известный конфликт, который имел больше плюсов для Зеленского, потому что за него вступились европейцы и все остальные. И тут вышел облом, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Трамп не раскрывает планы по России.