"Патриоты" задержатся: в плане Трампа по вооружению Украины всплыли проблемы — Reuters

Многие страны НАТО узнали о плане уже когда его озвучили на брифинге в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пообещал Украине дополнительные системы ПВО Patriot. План включает продажу американских установок странам Европы в то время как те передадут свои системы Украине. Однако в этом плане есть небольшая загвоздка, которая сводится к тому, что в Европе пока не все готовы пойти на такой шаг.

Об этом говорится в материале Reuters. Отмечается, что после речи Трампа было предоставлено лишь очертание плана, а не конкретные шаги по его реализации.

Во время встречи с главой Белого дома генсек НАТО Марк Рютте упомянул, что есть шесть стран, которые готовы присоединиться к процессу закупки оружия для Украины — Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Однако по данным источников издания в посольствах этих стран, там узнали о плане непосредственно, когда его озвучил Рютте.

"У меня есть чёткое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях. Я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике", — сказал один из них.

В то же время представители НАТО говорят, что Альянс уже готов координировать поставки вооружения через механизмы координации помощи ВСУ и несколько европейских стран выразили согласие поддержать инициативу.

Издание отмечает, что ужесточение риторики Трампа произошло после того, как он понял, что Владимир Путин не намерен вести честные переговоры. В частности он понял, что амбиции Кремля выходят далеко за пределы Крыма и четырех областей, а потому в США началась "реальная работа" по вооружению Украины. Сейчас американские чиновники ведут оценку того, кто из европейских союзников готов отправить оружие. Также идет оценка возможностей всего блока НАТО и того, что имеется в его запасах. Следующим шагом будут попытки убедить их начать поставки в обмен на некую "торговлю".

Впрочем, есть и обратная сторона медали. Например, не все в Европе готовы отдать Трампу лавры за то, что он одобрил продажу вооружения.

"Если мы заплатим за это оружие, это наша поддержка", — сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас, но добавила, что приветствует решение Вашингтона.

Кроме того, планы передачи сразу 17 систем Patriot вызвали недоумение у союзников, поскольку никто, кроме США таким количеством не обладает. К тому же, в Европе уже опровергли, что они поступят в Украину в ближайшие дни — по данным министра обороны Германии Бориса Писториуса, на отгрузку понадобятся месяцы.

В то же время, европейские чиновники говорят, что переговоры о поставках вооружения пока идут "вяло". А некоторые страны, обладающие "Патриотами", вроде Греции и Испании, наотрез отказываются их отдавать.

"Люди говорят: "Мы можем помочь". Что это значит, мы не знаем", — сказал источник издания.

Как сообщалось ранее, 14 июля Дональд Трамп выразил свое разочарование Кремлем – "приятные разговоры" с Путиным не принесли результатов в вопросе завершения войны. Поэтому президент США объявил Кремлю ультиматум: если в течение 50 дней Киев и Москва не достигнут "справедливого" соглашения, Белый Дом введет пошлины против друзей России.