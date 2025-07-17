Трагічно загинув, але не здався ворогу: ким був Леонід Ступницький, ім’я якого відтепер має бригада ЗСУ

Це перший випадок, коли бойова частина Сухопутних військ матиме ім'я героя УПА

Українська військова історія збагачується новою традицією, яка поєднує героїчне минуле з сучасною боротьбою за незалежність. Вперше в історії Сухопутних військ ЗСУ бойовій частині присвоїли почесне найменування на честь героя Української Повстанської Армії.

Відповідний указ підписав Президент України. Відтепер 31 окрема механізована бригада ЗСУ матиме ім’я генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. "Телеграф" розповідає, ким був та чим прославився Ступницький.

Ким був Леонід Ступницький

Леонід Венедиктович Ступницький (псевдо "Гончаренко") — одна з найяскравіших постатей українського визвольного руху ХХ століття. Він народився 29 травня 1891 року в селі Романівка на Київщині (нині Житомирська область). Освіту здобув у Сквирській гімназії, а далі на агрономічному факультеті Київського університету.

Військову кар’єру розпочав у лавах російської імператорської армії під час Першої світової війни. Згодом став підполковником Армії Української Народної Республіки. Після поразки визвольних змагань та зміни влади у 1939 році його разом із сім’єю заарештували радянські органи за антирадянську діяльність. Він пройшов заслання, але у 1941 році був звільнений після приходу німецьких військ.

З 1943 року долучився до лав Української Повстанської Армії, де очолив штаб військової округи "Заграва" та штаб УПА-Північ. Брав активну участь в організації бойових операцій, створював школи для підготовки офіцерів і командирів повстанських підрозділів.

Випробування, репресії та героїчна загибель

Протягом життя Ступницький зазнавав численних переслідувань і репресій, проте не зламався й залишався відданим ідеї незалежності. Під час Другої світової війни активно працював над формуванням українських військових частин, підтримував контакти з видатними діячами культури.

Героїчно загинув 30 липня 1944 року в бою з підрозділами НКВС біля села Дермань на Рівненщині — аби не потрапити в полон, застрелився. За життя мав звання підполковника Армії УНР, а посмертно в 1945 році був ушанований званням генерал-хорунжого УПА.

Історичне значення та спадщина

Леонід Ступницький став символом незламності українського духу, патріотизму та відданості ідеї незалежної України. Сучасні військові розцінюють його життя як приклад мужності та відповідальності, а присвоєння його імені 31-й бригаді стало підґрунтям для новітньої військової традиції. Таке офіційне вшанування героїв визвольного руху демонструє зміну ставлення до власної історії, повернення історичної справедливості та спадковості української боротьби за свободу.

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