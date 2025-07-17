Трагически погиб, но не сдался врагу: кем был Леонид Ступницкий, имя которого теперь носит бригада ВСУ

Это первый случай, когда боевая часть Сухопутных войск будет носить имя героя УПА

Украинская военная история обогащается новой традицией, объединяющей героическое прошлое с современной борьбой за независимость. Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ боевой части присвоили почетное наименование в честь героя Украинской Повстанческой Армии.

Соответствующий указ подписал президент Украины. Отныне 31 отдельная механизированная бригада ВСУ будет носить имя генерал-хорунжего Леонида Ступницкого. Телеграф рассказывает, кем был и чем прославился Ступницкий.

Кем был Леонид Ступницкий

Леонид Венедиктович Ступницкий (позывной "Гончаренко") — одна из самых ярких фигур украинского освободительного движения ХХ века. Он родился 29 мая 1891 года в селе Романовка Киевской области (сегодня – Житомирская область). Образование получил в Сквирской гимназии, а затем на агрономическом факультете Киевского университета.

Военную карьеру начал в рядах русской императорской армии во время Первой мировой войны. Затем стал подполковником Армии Украинской Народной Республики. После поражения освободительной борьбы и смены власти в 1939 году его вместе с семьей арестовали советские органы за антисоветскую деятельность. Он прошел ссылку, но в 1941 году был освобожден после прихода немецких войск.

С 1943 года присоединился к рядам Украинской Повстанческой Армии, где возглавил штаб военного округа "Заграва" и штаб УПА-Север. Активно участвовал в организации боевых операций, создавал школы для подготовки офицеров и командиров повстанческих подразделений.

Испытания, репрессии и героическая гибель

В течение жизни Ступницкий подвергался многочисленным преследованиям и репрессиям, однако не сломался и оставался преданным идее независимости. Во время Второй мировой войны активно работал над формированием украинских воинских частей, поддерживал контакты с выдающимися деятелями культуры.

Героически погиб 30 июля 1944 года в бою с подразделениями НКВД возле села Дермань в Ровенской области — чтобы не попасть в плен, застрелился. При жизни носил звание подполковника Армии УНР, а посмертно в 1945 году был удостоен звания генерал-хорунжего УПА.

Историческое значение и наследие

Леонид Ступницкий стал символом несокрушимости украинского духа, патриотизма и преданности идее независимой Украины. Современные военные расценивают его жизнь как пример мужества и ответственности, а присвоение его имени 31-й бригаде стало основой для новой военной традиции. Такое официальное чествование героев освободительного движения демонстрирует изменение отношения к собственной истории, возвращение исторической справедливости и наследственности украинской борьбы за свободу.

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