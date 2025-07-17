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Трагически погиб, но не сдался врагу: кем был Леонид Ступницкий, имя которого теперь носит бригада ВСУ

Автор
Катерина Шполянская
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это первый случай, когда боевая часть Сухопутных войск будет носить имя героя УПА

Украинская военная история обогащается новой традицией, объединяющей героическое прошлое с современной борьбой за независимость. Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ боевой части присвоили почетное наименование в честь героя Украинской Повстанческой Армии.

Соответствующий указ подписал президент Украины. Отныне 31 отдельная механизированная бригада ВСУ будет носить имя генерал-хорунжего Леонида Ступницкого. Телеграф рассказывает, кем был и чем прославился Ступницкий.

Кем был Леонид Ступницкий

Леонид Венедиктович Ступницкий (позывной "Гончаренко") — одна из самых ярких фигур украинского освободительного движения ХХ века. Он родился 29 мая 1891 года в селе Романовка Киевской области (сегодня – Житомирская область). Образование получил в Сквирской гимназии, а затем на агрономическом факультете Киевского университета.

Военную карьеру начал в рядах русской императорской армии во время Первой мировой войны. Затем стал подполковником Армии Украинской Народной Республики. После поражения освободительной борьбы и смены власти в 1939 году его вместе с семьей арестовали советские органы за антисоветскую деятельность. Он прошел ссылку, но в 1941 году был освобожден после прихода немецких войск.

С 1943 года присоединился к рядам Украинской Повстанческой Армии, где возглавил штаб военного округа "Заграва" и штаб УПА-Север. Активно участвовал в организации боевых операций, создавал школы для подготовки офицеров и командиров повстанческих подразделений.

Испытания, репрессии и героическая гибель

В течение жизни Ступницкий подвергался многочисленным преследованиям и репрессиям, однако не сломался и оставался преданным идее независимости. Во время Второй мировой войны активно работал над формированием украинских воинских частей, поддерживал контакты с выдающимися деятелями культуры.

Героически погиб 30 июля 1944 года в бою с подразделениями НКВД возле села Дермань в Ровенской области — чтобы не попасть в плен, застрелился. При жизни носил звание подполковника Армии УНР, а посмертно в 1945 году был удостоен звания генерал-хорунжего УПА.

Историческое значение и наследие

Леонид Ступницкий стал символом несокрушимости украинского духа, патриотизма и преданности идее независимой Украины. Современные военные расценивают его жизнь как пример мужества и ответственности, а присвоение его имени 31-й бригаде стало основой для новой военной традиции. Такое официальное чествование героев освободительного движения демонстрирует изменение отношения к собственной истории, возвращение исторической справедливости и наследственности украинской борьбы за свободу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен генерал УПА Роман Шухевич. В течение 7 лет он возглавлял Украинскую повстанческую армию и сумел объединить неравнодушных вокруг национальной идеи.

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