Квітка мужності: як "Едельвейс" захищає Україну та що символізує шеврон бригади (фото, відео)

Народилась бригада у Білій Церкві, проте справжня її Батьківщина — Коломия

Логотипи 10 та 128 гірсько-штурмової бригади важко сплутати, однак вони мають схожі символи. Обидві бригади мають однакову специфіку. "Телеграф" продовжує знайомити читачів із символікою з'єднань ЗСУ.

10-та окрема гірсько-штурмова бригада Збройних Сил України була створена 1 жовтня 2015 року в Білій Церкві. 2 листопада 2018 року були офіційно затверджені нарукавні знаки бригади та її батальйонів. Основним символом став щит з білоткою (едельвейсом) та схрещені бартки. Внизу була латинська цифра 10 — Х. Після цього шеврон змінювався. Основний логотип лишився тим самим, однак номер прибрали та долали гірські піки вгорі.

Шеврон 10 ОГШБр

Темно сірий колір на шевроні — колір гірської піхоти. Білі гірські піки вгорі — приналежність до гірсько-штурмових підрозділів. Бартки символізують рішучість, бойовий гарт та тверду вдачу, а едельвейс — стійкість, витривалість та життєздатність. Едельвейс — гірська квітка, а сам підрозділ базується у Коломиї на Івано-Франківщині, поблизу гірських масивів.

Що символізують бартки на шевроні 10 ОГШБр

Що символізують едельвейси на шевроні 10 ОГШБр

9 листопада того ж року наказом командира для всіх підрозділів було затверджено девіз — "Зі щитом або на щиті". На шевронах воїнів зазвичай тільки перша частина гасла. Пісня "Подай зброю", написана у 2018 році ветераном Глібом Бабичем разом із рок-гуртом Kozak System, стала офіційним гімном бригади.

Про бойовий шлях 10 ОГШБр після повномасштабного вторгнення

У березні 2022 року військові бригади провели успішні штурмові дії та звільнили низку населених пунктів, серед яких Рудницьке, Лук’янівка та Лукаші. Після визволення півночі України підрозділ було перекинуто на Донеччину, де воїни бригади героїчно обороняли Соледар і прилеглі райони.

Деякі підрозділи бригади мають свої шеврони - на фото знак 108 окремого гірсько-штурмового батальйону

14 лютого 2023 року Президент України Володимир Зеленський офіційно присвоїв бригаді почесне найменування "Едельвейс". 5 травня 2023 року бригаду відзначили почесною відзнакою "За мужність та відвагу" за визначні бойові досягнення та героїзм на полі бою.

Фото бійця до Різдва - у нього шеврон в польових кольорах

Раніше "Телеграф" розповідав, що на шевроні 38 зенітно-ракетного полку — оса. Це не випадково і не зовсім алегорично, адже на озброєнні цього формування протиповітряної оборони саме ЗРК "Оса".