Ця бригада пережила друге народження: чому на шевроні 22 ОМБр подвійне сонце (фото)

Гасло бригади: "Хижих мечем мирим"

Серед знаків розрізнення бригад ЗСУ є достатньо прості, а є — з надзвичайною кількістю глибоких сенсів. Одні з таких — символи 22 окремої механізованої бригади.

Бригаду сформували у степовій зоні Миколаївщини, де влітку панує нестерпна спека. Саме тому ключовим елементом нарукавного знака став палаючий сонячний диск. Однак сонце не просте — а подвійне. Темне та світле на шевроні — дуалізм обережності і мудрості. І якщо сонячна половина диска — це про сонячну Миколаївщину, то чорне сонце — про помсту ворогу.

Однак на цьому дуальність не закінчується. У сонця два типи променів: рівні, як безжальне сонце, що випалює ворогів, і життєдайне сонце з хвилястими променями.

Шеврон 22 ОМБр сповнений сенсами

Історія 22 ОМБр

Спершу бригада існувала в 1992—2003 роках, але була розформована. Відновлена після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. З червня 2023 по червень 2024 року бригада вела бої на Бахмутському напрямку, виконуючи завдання поблизу Кліщіївки, Андріївки та Бахмута. Після цього її перекинули на охорону державного кордону в Сумській області. На озброєнні бригади — західна й модернізована українська бронетехніка.

Воїн 22 ОМБр з бойовою броньованою машиною "Козак"

Боєць 22 ОМБр

6 серпня підрозділи бригади стали одними з перших, хто розпочав наступ у рамках Курської операції, де взяли в полон близько сотні військовослужбовців противника. З жовтня 2024 року бригада виконує бойові завдання на Харківщині, а окремі її підрозділи продовжують операції на Курському напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що знаки розрізнення бригад змінюються. Так, у 71 єгерської бригади ДШВ на шевроні вепра змінив Симаргл.