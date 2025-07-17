Окупантам дісталося? У Маріуполі сталася серйозна пожежа (фото, відео)

Частина району залишилася без світла, а окупанти рятують свої машини

У четвер, 17 липня, в окупованому Маріуполі знову спалахнула пожежа. Вогонь швидко розповсюджується, внаслідок чого лікарня залишилася без світла.

Тим часом росіяни намагаються врятувати свої військові вантажівки. Відповідні фото та відео з’явилися в мережі.

На кадрах видно величезний стовп чорного диму. Російські Telegram-канали пишуть, що причиною пожежі є нібито спалах на сміттєзвалищі, а вогонь підібрався до приватного сектору в районі Кальміуса.

Пожежа у Маріуполі 17 липня

Частина району (зокрема лікарня) залишилася без світла. Полум’я з будівельного звалища перекинулося на сухостій і пішло у бік приватного сектора, де пошкодило дроти.

Пожежа у Маріуполі 17 липня

"Чергова мега-пожежа в Маріуполі. Кальміуський район, майданчик Б. Поруч знову базується хто? Палає знатно", – повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він також написав, що росіяни з майданчика Б почали переганяти військові вантажівки, при цьому наплювавши на порятунок людей.

"Горить… Росіяни з майданчика Б почали переганяти військові вантажівки. Намагаються врятувати. Не людей – вантажівки. Спостерігаємо далі", – йдеться у публікації.

Пожежа у Маріуполі 17 липня

Раніше окупований Маріуполь відзначив День Державності України "святковими" пожежами на об’єктах окупантів. 15 липня горіли гаражі Росгвардії, будівельна база та навколо них у Центральному районі міста. Також виникли перебої з електропостачанням. Російські окупанти шукають причини пожеж.