Оккупантам досталось? В Мариуполе произошел серьезный пожар (фото, видео)

Часть района осталась без света, а оккупанты спасают свои машины

В четверг, 17 июля, в оккупированном Мариуполе снова разгорелся пожар. Огонь быстро распространяется, в результате чего больница осталась без света.

Тем временем россияне пытаются спасти свои военные грузовики. Соответствующие фото и видео появились в сети.

На кадрах виден огромный столб черного дыма. Российские Telegram-каналы пишут, что причиной пожара является якобы возгорание на свалке, а огонь подобрался к частному сектору в Кальмиусском районе.

Пожар в Мариуполе 17 июля

Часть района (в том числе больница) осталась без света. Пламя со строительной свалки перекинулось на сухостой и пошло в сторону частного сектора, где повредило провода.

Пожар в Мариуполе 17 июля

"Очередной мега-пожар в Мариуполе. Кальмиусский район, площадка Б. Рядом снова базируется кто? Горит знатно", – сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он также написал, что россияне с площадки Б начали перегонять военные грузовики, при этом наплевав на спасение людей.

"Горит… Россияне с площадки Б начали перегонять военные грузовики. Пытаются спасти. Не людей – грузовики. Наблюдаем дальше", – говорится в публикации.

Пожар в Мариуполе 17 июля

Ранее оккупированный Мариуполь отметил День Государственности Украины "праздничными" пожарами на объектах оккупантов. 15 июля горели гаражи Росгвардии, строительная база и вокруг них в Центральном районе города. Также возникли перебои с электроснабжением. Российские оккупанты ищут причину пожаров.