Італійські пристрасті: українці продовжують робити меми про Свириденко та Порошенка

Як би там і було, ці двоє точно не байдужі один до одного, хай навіть у думках українців

Одразу після призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра у соцмережах почали поширюватись фотографії із засідання Ради. Одну з них назвали знімком дня. На фото видно, як нова прем’єрка Свириденко тримає документи, а поряд стоїть Петро Порошенко.

Прем’єрка виглядає так, ніби відвернулася від п’ятого президента. Чи це демонстративний жест, чи випадково вийшов такий кадр — незрозуміло. Попри те, що минуло вже понад добу, українці продовжують клепати меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі з них.

Хтось навіть не полінувався зробити відеоролик, який починається з фото, де Свириденко відвернулася від Порошенка, але потім історія розвивається за несподіваним сценарієм. Глава уряду скидає піджак, під яким – лише топ із тонкими бретельками.

Потім Свириденко пристрасно цілує "сивочолого", який зовсім не проти. Зрозуміло, що відео зроблено за допомогою нейромережі, але виглядає цілком реалістично, хіба що на топі видно дивні опуклості — ніби витачки на грудях жахливо зшито.

Нагадаємо, призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України призвело не лише до жвавого обговорення її планів на посаді, а й до самої особистості в цілому.

Соцмережі також не оминули її фігуру — спочатку в мережі завірусилося її фото з Петром Порошенком, а потім увага громадськості перейшла до відео, на якому новопризначена глава уряду виконує пісню Володимира Івасюка "Червона Рута" і акомпанує собі на роялі. "Телеграф" розповів про українських політиків, які співали.